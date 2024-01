Appel à l'action du Premier ministre belge concernant la situation à Gaza

Les déclarations de Caronline Gennez montrent que tout le monde ne veut pas rester passif au gouvernement et mettent ainsi un peu de pression sur la situation





SportVoetbal » / 🏆 18. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Geweld in Gaza en discussies over Israël laaien op in Europa en de VSHet geweld in Gaza stopt niet, de discussies over Israël laaien alleen maar hoger op in Europa en de Verenigde Staten. Midden-Oosten-kenner en filosoof Ludo Abicht: ‘Tot mijn grote verbazing hoor ik mezelf zeggen: “Bravo, De Croo.”’ Liz Magill, rector van de University of Pennsylvania werd eind vorige week gedwongen tot ontslag. Ze had, net als de rectoren van Harvard en MIT, tijdens een hoorzitting in het Amerikaanse parlement niet helder willen zeggen dat . Israël was altijd al een heel gevoelig onderwerp in de VS, maar net als in Europa werden de discussies sinds de aanslagen van 7 oktober helemaal een mijnenveld.Oproepen tot geweld zijn natuurlijk onaanvaardbaar. Rectoren moeten de vrijheid van meningsuiting verdedigen, maar er is wel een grens. In de Verenigde Staten moeten rectoren altijd extreem voorzichtig zijn. Ze staan aan het hoofd van misschien de belangrijkste universiteiten ter wereld, en kunnen makkelijk onder druk komen staan van hun raad van bestuur

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Plus de 130 personnes détenues par le Hamas dans la bande de GazaPlus de 130 personnes sont détenues par le Hamas et ses alliés dans la bande de Gaza, dont des pères d'enfants libérés, des femmes, des soldats et des corps sans vie. Jusqu'à présent, 110 otages ont été libérés, dont 33 mineurs, 49 femmes adultes et 28 hommes adultes.

La source: LeVif - 🏆 6. / 67 Lire la suite »

Veiligheidsraad keurt afgezwakte Gaza-resolutie goed, maar een staakt-het-vuren komt er nietNa een week van onderhandelen heeft de VN-Veiligheidsraad een resolutie over Gaza goedgekeurd. Op vraag van de VS is de oproep tot een staakt-het-vuren eruit geschrapt.

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »

Israël bombardeerde ‘veilige’ plekken in Gaza met erg destructieve ‘domme bommen’Het Israëlische leger heeft in Gaza bombardementen uitgevoerd in zones die het als veilig bestempelde en gebruikte daarvoor van de zwaarste wapens in zijn arsenaal. Dat blijkt uit onderzoeken van CNN, Sky News en The New York Times.

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »

– Guerre Israël-Gaza : Netanyahu dit s'être rendu à Gaza lundi, et annonce une 'intensification' des combatsLes frappes israéliennes continuent lundi à Gaza, où les civils sont toujours au bord de la famine, après un Noël...

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »

Noël à Bethléem : la guerre à Gaza ternit les célébrationsUn voile de tristesse enveloppe dimanche Bethléem, qui se pare habituellement de ses habits de fête à l’occasion de Noël, terni cette année par la guerre dans la bande de Gaza.

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »