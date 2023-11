Anvers se qualifie pour les quarts de finale à Goa

Anvers, avec Dennis Donkor, Jonas Foerts, Vic Van Oosterwyck et le Néerlandais Mohamed Kherrazi, a débuté par une victoire 21-7 contre les Indiens de Gurugram avec 9 points de Donkor, 7 de Foerts et 5 de Kherrazi. Les Anversois ont enchaîné avec une victoire 16-11 contre les Monténégrins de Podgorica grâce à 7 points de Donkor, 5 de Foerts et 4 de Kherrazi.

Vainqueur du groupe C, Anvers sera opposé en quarts de finale aux Indiens de Sagamihara qui ont terminé à la 2e place du groupe A Le top 3 du tournoi de Goa sera qualifié pour la manche du World Tour de Hong Kong prévue les 25 et 26 novembre. Il y a deux semaines, Anvers avait été battu en finale du tournoi Challenger de Doha mais avait validé son ticket pour la manche du World Tour de Manama, organisée du 16 au 17 novembre au Bahreïn.

