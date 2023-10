Antwerpen start met opleiding toekomstige redders

27-10-23 13:47:00 / La source: gva

Antwerpen wil het redderstekort in de zwembaden aanpakken, en start met de opleiding van toekomstige redders. Die worden door de stad opgeleid en kunnen daarna meteen voltijds aan de slag in een van de Antwerpse zwembaden. Vrijdagochtend kwamen er alvast tientallen geïnteresseerden opdagen op een infosessie in Berchem.