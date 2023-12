Antwerp verslaat Barcelona in knotsgekke slotfase

Onder leiding van 'Arturo' Vermeeren is Antwerp alsnog van de nul afgeraakt. Net als 58 jaar geleden klopte de Great Old het nog grotere Barcelona, na een knotsgekke slotfase, waarin Ilenikhena de onverhoopte winning goal maakte. Wat een stunt om de campagne af te sluiten! 'Barça struikelt op de Bosuil', zo schreef een collega 's middags in de Whatsapp-groep van de redactie.

Op een filmpje van El Mundo Deportivo was namelijk te zien hoe voorzitter Joan Laporta zich had misstapt aan de hoofdingang van het stadion en bijna ten val kwam. Een voorbode voor 's avonds? Een primeur zou het niet zijn, want in '65 nam Antwerp zowaar al eens de maat van Barcelona in eigen huis - goals van Willy van der Wee en Urbain Segers. Mark van Bommel motiveert zijn spelers al eens graag met krantenartikels dus wie weet dook hij dit keer in de archieven. Al vermoeden we dat hij voor deze match weinig hoefde te zegge





gva » / 🏆 12. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Eindelijk eens Ejuke: Nigeriaan maakt eerste goal voor Antwerp, dat wel punten laat liggen op StayenDoor matig verdedigingswerk dreigde Antwerp te verliezen op Stayen, maar zover kwam het uiteindelijk niet. Met zijn eerste goal voor de Great Old maakte Chidera Ejuke (25) alsnog gelijk. Dat was meer dan verdiend, maar nu kan leider Union toch weer uitlopen op de landskampioen.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

Antwerpse rechtbank moet zes verdachten, onder wie beruchte drugscrimineel ‘Favela’, laten gaan door procedureDe Antwerpse rechtbank heeft afgelopen week zes personen moeten laten gaan die verdacht worden van drugshandel en diefstal. De reden van hun vrijlating is vrij bijzonder te noemen: een medewerker had de dossiers om hun voorlopige aanhouding te verlengen niet tijdig klaargemaakt.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Frontale botsing in Hoogstraten: vier gewonden, onder wie zwangere vrouwIn Hoogstraten zijn gisterenavond vier mensen gewond geraakt bij een frontale botsing. Een kleine bestelwagen had de bocht te ruim genomen waardoor de chauffeur niet meer kon uitwijken voor een personenauto op het andere rijvak. De vier inzittenden werden naar het ziekenhuis overgebracht.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

40 onder 40: MODE - WeekendVers van de Academie of reeds gevestigde waarden, deze dertien creatievelingen onder de veertig bewijzen dat de Belgische modesector bulkt van jong talent.

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Welk cadeautje onder de 30 euro geef ik aan iemand die ik minder goed ken?Als je secret santa dit jaar niet een van je vrienden of favoriete collega’s is, kunnen er al snel doembeelden van urenlange zoektochten opduiken. Online, of nog erger, in drukke winkelstraten. Wij vroeger zeven kenners naar leuke vondsten in hun vakgebied, om de zoektocht meteen af te bakenen.

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »

Acht onder-veertigers met knappe ideeën die jouw aandacht verdienenZe gebruiken theater, boeken, podcasts, sociale media of cartoons en prediken onderwerpen als verbinding, zelfzorg, acceptatie en empathie. Wij selecteerden acht onder-veertigers met knappe ideeën die jouw aandacht verdienen.Als haar alter ego Chrostin slaagt de cartooniste met Thaise roots er telkens in om moeilijke maatschappelijke thema’s op een behapbare manier aan te kaarten, van mentaal welzijn en zelfbeeld, tot racisme en vrouwenrechten. Ook haar eerste graphic novel

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »