Antwerp en difficultés financières, les fans doivent-ils s'inquiéter ?

Antwerp heeft cashflowproblemen en trekt als enige Belgische topclub niet op winterstage naar het buitenland. Moeten de fans zich zorgen maken? Thomas Peeters, Antwerpenaar en sporteconoom aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, nuanceert. “Ik zag nog geen bewijzen om het businessmodel van Antwerp onderuit te halen.

” Financiële problemen bij Antwerp, maar Paul Gheysens laat (nog) geen extra investeerders of overnemer toe “Ik kan me voorlopig alleen baseren op de jaarrekening die werd neergelegd in juni 2022. En daaruit blijkt dat de club de voorbije jaren stevige verliezen heeft gemaakt”, zegt ook de Antwerpse sporteconoom Thomas Peeters van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. “Dat is niet verwonderlijk. Antwerp heeft op korte termijn veel geïnvesteerd om sportief succes te boeken. Dat succes is er sneller dan verwacht gekomen en nu zal het zaak zijn om die verliezen om te zetten in winst. Veel zal afhangen van de jaarrekening van juni 2023 die wellicht binnen enkele weken bekendgemaakt zal worden. Die cijfers kennen we nog nie





gva » / 🏆 12. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Marnix Peeters schrijft het eerste Vlaamse Boekenweekgeschenk, maar dat lokt protest uitDe wegen van het Nederlands-Vlaamse boekenweekgeschenk scheiden. Boekhandels Vlaanderen schuift Marnix Peeters naar voor als auteur van de eerste editie, maar bij sommige handelaren valt dat niet in goede aarde.

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »

Royal Antwerp FC verliest met 3-0 van GenkHet knotsgekke en formidabele 2023 van Royal Antwerp FC eindigt in mineur. De landskampioen keerde voor het eerst sinds de fameuze titelontknoping terug naar de Cegeka Arena, maar daar wachtte hen een koude douche. Het stamnummer 1 kwam nooit aan voetballen toe tegen Genk, dat heer en meester was. De 3-0 was niet overdreven en zeker niet onverdiend.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Bilan des grands clubs de Pro League : La Gantoise, l’Antwerp et GenkSuite de notre série sur le bilan des grands clubs de Pro League. Place à La Gantoise, l’Antwerp et Genk. Trois clubs qui doivent se retrouver en Champions Playoffs, le passage à six équipes rendant indispensable une présence parmi la crème de notre football. La cote de l’année 2023 : 8/10. Après avoir roulé sur les Europe Playoffs, voilà Hein Vanhaezebrouck reparti en mission pour conquérir le titre qu’il avait déjà remporté en 2015. Il n’a peut-être jamais eu un effectif aussi qualitatif à sa disposition, même s'il trouve toujours à redire sur la quantité de son noyau. Son équipe est encore engagée sur tous les fronts (comme le Club Bruges et l'Union Saint-Gillois). Attention aux blessures qui guettent et à la campagne européenne si elle s'éternise : historiquement, nos clubs belges ont du mal à briller durablement sur plusieurs tableaux. Le moment inoubliable : Le triplé de Gift Orban en Conference League. Début 2023, la Pro League découvre un extraterrestre nigérian arrivé de D2 norvégienne

La source: RTBFsport - 🏆 16. / 53 Lire la suite »

Antwerp pakt in de slotfase een verdiend punt tegen Anderlecht in uiterst aangename topperAntwerp en Anderlecht deelden de punten, maar het gelijkspel in de Bosuil had toch één winnaar: de neutrale kijker.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Met dank aan Toby Alderweireld: Antwerp pakt alsnog punt tegen Westerlo na dolle slotfaseDe laatste thuismatch van het jaar heeft opnieuw geen zege opgeleverd voor Antwerp. Wel het nodige spektakel. Invaller Stassin leek Westerlo met twee goals de zege te schenken in Deurne-Noord, maar in een dolle slotfase, waarin Antwerp meer dan één keer had kunnen scoren, sleepte aanvoerder Alderweireld een punt uit de brand voor de kampioen: 2-2.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

Antwerp verslaat Barcelona in knotsgekke slotfaseOnder leiding van 'Arturo' Vermeeren is Antwerp alsnog van de nul afgeraakt. Net als 58 jaar geleden klopte de Great Old het nog grotere Barcelona, na een knotsgekke slotfase, waarin Ilenikhena de onverhoopte winning goal maakte. Wat een stunt om de campagne af te sluiten!

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »