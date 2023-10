Anthony Valencia s'est fracturé le péroné face à Porto

D'après Van Bommel, Valencia devrait manquer environ trois mois de compétition. L'Équatorien est entré au jeu à la 77e minute du match contre les Portugais, mais il a dû quitter la pelouse avant le coup de sifflet final à la suite de sa blessure. L'Antwerp n'a toujours pas pris le moindre point en trois matchs de Ligue des Champions.

Les champions de Belgique, battus par le Barça, le Shakhtar et Porto en C1, se déplaceront à Bruges dimanche en championnat. Le duel sera de haute importance pour les deux clubs qui sont à la peine en championnat. 'Jouer au Club de Bruges est toujours difficile', a commenté Mark van Bommel. 'Nous voulons tout gagner, mais il en va de même pour eux.' Le match aura lieu à 13h30, au stade Jan Breydel.

Lire la suite:

rtlinfo »

Zwaar verdict voor Anthony Valencia en Antwerp: winger drie maanden buiten strijd met gebroken kuitbeenHet was woensdag niet het avondje van Antwerp en al zeker niet dat van Anthony Valencia. De Ecuadoraanse winger werd ingebracht tijdens de 1-4-nederlaag tegen Porto, maar hij moest zijn invalbeurt vroegtijdig staken. Valencia liep een breuk op aan het kuitbeen en is ongeveer drie maanden out. Lire la suite ⮕

– Ligue – N2A : Futsal (Ligue N2A) | L’AG Junior La Louvière désormais attendu au tournant: «Il fautAvant d’affronter les Galacticos de Manage en Coupe, les Louviérois de l’AG Junior LL auront affaire à l’Ajax United Rebecq. Des Rebecquois qui tenteront de mettre fin à la belle série des Louviérois. Lire la suite ⮕

Ligue des champions : l’Antwerp mené par Porto, les Young Boys surprennent Manchester City (direct)Après deux défaites en autant de rencontres, l’Antwerp reçoit le FC Porto et n’a pas le droit à l’erreur, ce mercredi soir. Lire la suite ⮕

Inbrekers proberen binnen te dringen in huis van Toby Alderweireld tijdens Champions League-match tegen PortoVoor Toby Alderweireld kreeg de match van woensdagavond tegen Porto (1-4) een extra zure nasmaak. Tijdens de wedstrijd probeerden inbrekers binnen te dringen in het huis van de Antwerpse kapitein. Lire la suite ⮕

L'Anglaise Lauren James forfait en Ligue des Nations à cause d'une commotion cérébraleL'attaquante anglaise Lauren James manquera la double confrontation de Ligue des Nations contre la Belgique en raison d'une commotion cérébrale. Lire la suite ⮕

Ligue des champions : une violente bagarre éclate entre des supporters de Séville et d’Arsenal (vidéos)Plusieurs supporters ont été blessés. Il faut dire que les échanges étaient plutôt intenses… Lire la suite ⮕