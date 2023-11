Anna-Rita et Nicola, un couple d’Auvelaisiens, ont acheté un appartement en Espagne sauf que... : « Il y a un

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.Cet appartement en Espagne Anna-Rita et Nicola, un couple d’Auvelaisiens l’avait rêvé. « C’était un investissement aussi », explique-t-elle.

Bologne élimine Vérone en Coupe d'Italie, Ramazani buteur en Coupe d'EspagneBologne s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Italie de football, grâce à sa victoire 2-0 sur le Hellas Vérone, mardi. Lire la suite ⮕

Le geste de Kylian Mbappé à la cérémonie du Ballon d’Or qui agite toute l’Espagne et le Real Madrid (vidéo)Depuis des années, l’avenir de Kylian Mbappé par rapport au Real Madrid est évoqué. Son geste hier soir lors de la remise du Ballon d’Or ne va pas calmer les Espagnols... Lire la suite ⮕

La princesse Leonor, héritière du trône espagnol, jure fidélité à la ConstitutionL'héritière du trône d'Espagne, la princesse Leonor de Bourbon, a juré fidélité à la Constitution mardi, jour de ses... Lire la suite ⮕

Trois Coupe du monde, cinq continents, 'le football devient véritablement mondial' pour Infantino, l’Arabie saoudite hôte en 2034, 'un but contre son camp' pour Sports and Rights AllianceAvec la 'confirmation de l’intérêt' du Maroc, du Portugal, de l’Espagne, de l’Uruguay, de l’Argentine et du... Lire la suite ⮕

Rusthuis staat opnieuw terecht voor onopzettelijke doding van Anna (99): “Wat er gebeurd is, kunnen wij niet vIs woonzorgcentrum Domino schuldig aan de onopzettelijke doding van de 99-jarige Anna Berteyn door een 61-jarige medebewoner? Daarover moet het hof van beroep zich dinsdag buigen. In eerste aanleg werd het rusthuis nog vrijgesproken, tot onbegrip van de familie en parket die beroep aantekenden. Lire la suite ⮕

Joachim Gérard décroche sa première victoire en simpleJoachim Gérard a décroché sa première victoire en simple pour son deuxième match de la poule A du Masters de tennis en fauteuil, mercredi sur la terre battue de Barcelone en Espagne. Lire la suite ⮕