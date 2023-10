Anderlecht stuurt duidelijk signaal met contract van onbepaalde duur voor Fredberg

Vandaag om 15:10Vandaag om 15:15Gisteren om 23:10Geen traditie, wel ambitie: Belgisch rugby heeft hockeyhongerMikt Remco Evenepoel in 2024 op Giro én Tour? ‘Niet verstandig en niet realistisch’Club kan nog eens winnen, Gent sloopt IJslanders, Genk deelt de puntenBurgess schenkt Union in slotminuut eerste zege in Europa League-campagneVan bijna failliet tot vijfde op WK: Belgian Penguins verbazen de curlingwereldInbrekers proberen binnen te dringen in huis van Toby Alderweireld tijdens...

Vandaag om 15:10Vandaag om 15:15Gisteren om 23:10Geen traditie, wel ambitie: Belgisch rugby heeft hockeyhongerMikt Remco Evenepoel in 2024 op Giro én Tour? ‘Niet verstandig en niet realistisch’Club kan nog eens winnen, Gent sloopt IJslanders, Genk deelt de puntenBurgess schenkt Union in slotminuut eerste zege in Europa League-campagneVan bijna failliet tot vijfde op WK: Belgian Penguins verbazen de curlingwereldInbrekers proberen binnen te dringen in huis van Toby Alderweireld tijdens Champions League-wedstrijdRemco Evenepoel overweegt om volgend seizoen Giro én Tour te rijden. Hoe haalbaar is het anno …Club Brugge weet weer wat winnen is na de 3 op 15 in de Jupiler Pro League. Tegen Lugano moest …Live | Washington Post: ‘VS proberen grondoffensief in Gaza uit het hoofd te praten’‘Wie een Palestijnse martelaar wil worden krijgt zijn zin: sterven is zo makkelijk hier’Ik werp, dus ik ben: de Vlaming heeft een pijl in de maag

Lire la suite:

destandaard »

Le CEO Sports Jesper Fredberg signe un contrat à durée indéterminée avec AnderlechtJesper Fredberg, le CEO Sports du RSC Anderlecht, a signé un contrat à durée indéterminée avec les Mauves, qui l'ont annoncé par voie de communiqué vendredi. Le Danois, arrivé en novembre 2022 à la tête du secteur sportif du club bruxellois, disposait initialement d'un contrat jusqu'à l'été 2024. Lire la suite ⮕

Le CEO Sports Jesper Fredberg signe un contrat à durée indéterminée avec AnderlechtJesper Fredberg, le CEO Sports du RSC Anderlecht, a signé un contrat à durée indéterminée avec les Mauves, qui l’ont... Lire la suite ⮕

Anderlecht : Jesper Fredberg signe un contrat à durée indéterminéeAuteur d’un grand mercato estival, le « CEO Sports » prolonge son aventure au Sporting Lire la suite ⮕

Jeroen Meus maakt een cake, een risotto én een stoemp van pompoenPompoenen zijn onlosmakelijk verbonden met Halloween en dus breng ik deze week een ode aan deze groente. Ontzettend lekker, zowel hartig als zoet. Lire la suite ⮕

Hoe een fusie de gemeente op zijn kop zet: “Dit is een Anschluss”Volkswoede, gemeenteraadsleden die uit hun partij worden gegooid, staking van het gemeentepersoneel en een bestuur dat op apegapen ligt. De nakende fusie van Zwijndrecht met Beveren en Kruibeke zorgt in de Antwerpse gemeente voor enorm veel commotie. “Dit is een Anschluss. Lire la suite ⮕

De Woongenoten verhuurt woningen aan gezinnen met een laag inkomen en aan vluchtelingen: “Een ethische beleggiMet twee woningen in Boechout, drie in Lier en een pand met zes appartementen in Antwerpen heeft De Woongenoten elf gebouwen in zijn portefeuille. “We verhuren ze aan kwetsbare gezinnen”, vertelt Ludo Serrien van De Woongenoten. Lire la suite ⮕