ANALYSE. “Waarom ligt er zoveel focus op dat ene foutje van Arthur Vermeeren?”

26-10-23 19:33:00 / La source: gva

Arthur Vermeeren (18) die in de picture staat vanwege een foutje. Het is verrassend, want het is iets nieuws. Het toont eigenlijk alleen maar aan wat voor een enorme status Vermeeren op amper één jaar tijd heeft opgebouwd, meent onze Antwerp-watcher. Anders was het allang geen thema meer.