ANALYSE GOOTS. “Bekerwedstrijd tegen Lierse is hét moment om George Ilenikhena voluit zijn kans te geven”

Haven wordt laboratorium voor sleepboot van toekomst: “Als ik op waterstof kan varen, stel ik mijn pensioen misschien nog wat uit”Man die Claudia Van Der Stichelen doodschoot nog voortvluchtig: parket gaat uit van link met dossier van advocate

Haven wordt laboratorium voor sleepboot van toekomst: “Als ik op waterstof kan varen, stel ik mijn pensioen misschien nog wat uit”Man die Claudia Van Der Stichelen doodschoot nog voortvluchtig: parket gaat uit van link met dossier van advocate

“Club Brugge en Antwerp hebben vooral een spitsenprobleem”: Jan Ceulemans, Patrick Goots en Walter Meeuws overHet decor: de orangerie van Hotel Geerts in Westerlo. De gasten: Walter Meeuws (72), Jan Ceulemans (66) en Patrick Goots (57). Een lading Kempense voetbalwijsheid aan tafel, maar vooral ex-Club Brugge (Ceulemans), ex-Antwerp (Goots) en ex-Antwerp én ex-Club Brugge (Meeuws) die gepassioneerd over ‘hun’ clubs en hun problemen praten. Lire la suite ⮕

Kil is goud waard voor Lyra-Lierse tegen Berchem SportLyra-Lierse won de uitwedstrijd tegen Berchem Sport met 0-1. Kil maakte in de tweede helft het enige doelpunt van het duel. Berchem Sport eindigde de wedstrijd met 10 spelers. Lire la suite ⮕

Opluchting bij Lyra-Lierse na winst in derby tegen Berchem SportLyra-Lierse startte het seizoen zonder glans. Een overvolle ziekenboeg en de nodige pech zorgden ervoor dat het tij dringend moest keren. De Pallieters mogen zich optrekken aan de derbyzege op het veld van Berchem Sport. Lire la suite ⮕

Jasper Van Der Heyden (ex-Lierse) voetbalt op de Faeröer: “Zeevogel met cake erin: superlekker”Uit het oog, niet uit het hart: in ‘Made in Belgium’ videobelt onze man/vrouw met iemand die het Belgisch voetbal verliet. Vandaag: Jasper Van Der Heyden (28), ex-Lierse en vandaag actief op de Faeröer-eilanden bij middenmoter Vestur, waar walvis een delicatesse is, slotenmakers weinig werk hebben en verplaatsingen al eens met de ferry gebeuren. Lire la suite ⮕

Dessel Sport, Lyra-Lierse en City Pirates moeten het tij keren: “Tijd voor de kentering”Zullen de laatsten dra de eersten zijn? Dat vragen ze zich dezer dagen ongetwijfeld af bij Dessel Sport, Lyra-Lierse en City Pirates. Want ondanks degelijk voetbal staan de drie ploegen vrij onverwacht op een voorlaatste of laatste plek in hun reeks. We legden ons oor te luisteren bij de drie coaches. Lire la suite ⮕

Lierse voetbalt zich met z’n tienen naar winst bij Jong GenkLierse heeft zijn eerste zes op zes van het seizoen beet, nadat de Pallieters op bezoek bij Jong Genk een achterstand nog ombogen in winst. Lire la suite ⮕