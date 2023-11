Amper maand na opkuis staat opnieuw reuzegroot ‘Fok Reuzegom’ in graffiti op dak

Zwembad opnieuw wekenlang dicht, sportclubs met de handen in het haar: “We vrezen dat dit steeds meer gaat gebeuren” Het zwembad van Kessel-Lo is gesloten voor herstellingswerken. Weer, en dat is een drama voor de sportclubs die er hun werking draaiende proberen houden. “Wij moeten weer maar eens lessen …

Basisplaats voor 17-jarige Soufiane Hassouan is lichtpuntje in gitzwarte week voor OHL U23: “En dan te weten dat ik eigenlijk nog nooit in de spits had gestaan” Voor de U23 van OHL werd het een week om snel te vergeten. Nadat het de zege op Cappellen wegens administratieve redenen zag kwijtgespeeld, volgde zondag ook nog een thuisnederlaag tegen KSK …Een klas uit het tweede middelbaar van Sancta Maria Leuven is naar de Leuvense stadsbegraafplaats getrokken om weinig gedecoreerde graven te voorzien van bloemen en tekstjes.

OVERZICHT EERSTE PROVINCIALE. VC Bertem-Leefdaal stunt weer, Sportief Rotselaar haalt zwaar uit op Olympia Wijgmaal VC Bertem-Leefdaal klopte voormalig leider Euro 90 Kraainem met het kleinste verschil. Een enorm gemotiveerd Rotselaar haalde met 1-5 uit op Olympia Wijgmaal, dat buiten het begin van de partij …

Buren geschokt door moordpoging van jonge vrouw (31) op partner (35): “Het waren jonge mensen met twee zoontjes van 10 of 12 jaar”Japanner Kento Misao vindt stilaan zijn draai bij OH Leuven: “Defensief voel ik me comfortabel, offensief heb ik nog werk”

IN PROVINCIALE IS HET OOK PLEZANT. Domper in Diestse derby, de tegenpool van Dennis Bergkamp en het licht gaat uit in Haasrode

VRTNWS: Leuven overschildert 'Fok Reuzegom' met straatkunstproject: 'Goede plek voor een positieve boodschap'De stad gaat de graffiti deze keer niet verwijderen, maar bouwt er een street art kunstwerk rond.

GVA: Boomse Jade (15) wint met haar team Wereldkampioenschap Hip Hop: “Een droom die uitkomt”Amper 15 jaar is Jade uit Boom, die samen met haar team Voltage het wereldkampioenschap Hip Hop heeft gewonnen. Voor Jade was het haar eerste keer op een wereldkampioenschap, en meteen eentje om nooit te vergeten. “Iedereen was in tranen.”

GVA: Trust the process: de nervositeit neemt toe, maar Vincent Kompany ligt niet onder vuur bij BurnleyAmper vier punten na tien speeldagen en afgelopen weekend een eerste kelderkraker verloren: Vincent Kompany en Burnley zijn in sneltempo van hun roze wolk gedonderd. De nervositeit neemt toe, maar er zijn nog geen signalen dat onze landgenoot moet vrezen voor zijn job.

NİEUWSBLAD_BE: Stap 1, bedenk een kunstgreep voor het rotatiesysteem: hoe Saudi-Arabië, nu ook officieel, op 25 dagen tijd heHet is nu ook écht officieel: het WK voetbal 2034 zal in Saudi-Arabië doorgaan. Amper twaalf jaar na Qatar heeft de FIFA het WK opnieuw toegewezen aan een land met een bedroevende mensenrechtenreputatie. Reconstructie van een één-tweetje tussen de wereldvoetbalbond en Saudi-Arabië waarvan iedereen de afloop kon voorspellen - ook de Australiërs.

GVA: Davy opent vlakbij eigen restaurant nieuwe zaak in Slachthuisbuurt: “Ik wil niet dat het hier te afgelijnd worOp 9 november opent Davy Schellemans Café Commercial in de Slachthuisbuurt. Daarmee is de chef niet aan zijn proefstuk toe, want met zijn rock-’n-rollrestaurant Veranda zette hij dertien jaar geleden de culinaire scene al op zijn kop. Zijn nieuwe zaak is amper driehonderd meter verderop.

