Amerikaanse ambassadeur kritisch over Vlaamse plannen om Youtube en Tiktok te laten meebetalen voor tv-producties

De Amerikaanse ambassadeur is niet te spreken over de Vlaamse plannen om videoplatforms zoals Youtube te laten meebetalen voor Vlaamse tv-producties. Die bedrijven vinden dat Vlaanderen verder gaat dan de Europese Richtlijn toelaat. Het kabinet van Dalle bevestigt dat. “De Amerikaanse ambassadeur heeft om een gesprek gevraagd met de minister en heeft daarin de bezorgdheden van de bedrijven weergegeven”, zegt woordvoerder Filip Van Der Elst.

Het onderwerp van dat gesprek? Het Vlaamse plan om de zogenoemde “stimuleringsregeling” uit te breiden. Vandaag moeten tv-distributeurs (zoals Telenet en Proximus) en streamingplatforms (zoals Netflix en Streamz) al verplicht investeren in Vlaamse videoproducties. Maar Dalle wil de bedragen fors verhogen en ook Youtube en Tiktok laten meebetalen





destandaard » / 🏆 13. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Herbestemming van kerken op het Vlaamse plattelandIngenieur-architect Alexander De Mont schrijft over de herbestemming van kerken op het Vlaamse platteland en het einde van hun verhaal. In de Sint-Lambertuskerk van Kwaadmechelen worden de gezegende woorden voor een laatste keer gesproken voordat het schip wordt gesloopt en de toren wordt gerestaureerd.

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

‘We kunnen niet langer aanvaarden dat een federaal premier aantreedt zonder Vlaamse meerderheid’De kerstdagen liggen intussen alweer achter ons en het nieuwe jaar dient zich aan. Wat 2024 precies voor ons in petto heeft, dat weten we niet, maar dat

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Stevige opsteker voor Ineos en Vlaamse regering: ultiem advies is voorwaardelijk positiefIneos heeft een voorwaardelijk positief advies gekregen voor zijn Antwerpse ethaankraker. Met een snelle vergunning van Vlaams minister Demir zou de werf mogelijk maandag al kunnen heropstarten, al is dat nog onzeker.

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »

Marnix Peeters schrijft het eerste Vlaamse Boekenweekgeschenk, maar dat lokt protest uitDe wegen van het Nederlands-Vlaamse boekenweekgeschenk scheiden. Boekhandels Vlaanderen schuift Marnix Peeters naar voor als auteur van de eerste editie, maar bij sommige handelaren valt dat niet in goede aarde.

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »

Code geel in drie Vlaamse provincies (ook in Antwerpen): KMI waarschuwt voor gladde wegenHet meteorologisch instituut KMI waarschuwt voor gladheid op de wegen in verschillende provincies. In Vlaanderen geldt code geel in Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant tot maandagnacht 1 uur. Volgens het Agentschap Wegen en Verkeer volgen de strooidiensten de toestand op de wegen op.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Van Filipijnen tot Zuid-Afrika: Vlaamse jacht op verpleegkundig talent breidt uitDe Brugse arbeidsrechtbank buigt zich weldra over de eerste poging om Indiase verpleegkundigen naar Vlaanderen te lokken. Intussen schieten initiatieven uit de grond. Filipijnen, Mexico, Sri Lanka, Zuid-Afrika: Vlaanderen jaagt wereldwijd op verpleegkundig talent.

La source: SportVoetbal - 🏆 18. / 51 Lire la suite »