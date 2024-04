Comment améliorer la prise en charge de l’endométriose en Belgique ? C’est la question à laquelle a voulu répondre le Centre d’expertise des soins de santé (KCE), un centre de recherches indépendant qui rend régulièrement des avis scientifiques sur des sujets en rapport avec les soins de santé.

Une femme sur dix en âge de procréer ? L’endométriose est une maladie inflammatoire et chronique de l’appareil génital féminin contre laquelle il n’existe actuellement aucun traitement capable de la guérir définitivement. Elle est provoquée par la présence de tissu de la muqueuse de l’utérus en dehors la cavité utérine. Mais la diversité de ses symptômes (douleurs menstruelles intenses, douleurs pelviennes et une diminution de la fertilité sont les symptômes les plus courants) fait que cette pathologie est souvent sous-diagnostiquée. Longtemps ignorée, l’endométriose toucherait une femme sur dix en âge de procréer, comme Margot qui avait témoigné sur VEW

