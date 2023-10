Amazon-medewerkers plannen stakingen op Black Friday in meer dan dertig landen

Volgens de woordvoerder van de groepering, David Adler, bewijzen de financiële resultaten van Amazon die recent werden gepubliceerd dat het bedrijf haar personeel beter kan vergoeden en moet onderhandelen met de vakbonden. De wereldwijde actiedag van 24 november zou de grootste in zijn soort zijn want heel wat arbeiders hebben aangegeven de acties te zullen steunen.

De vakbond GMB laat weten dat meer dan duizend van haar leden die werken op de site van Amazon in Coventry zullen staken op 7, 8 en 9 november, net als op Black Friday. “We streven er altijd naar om beter te doen en we weten dat we nog werk te doen hebben, maar we zijn trots op de vooruitgang die we reeds hebben gemaakt”, klinkt het bij een woordvoerder van Amazon. “We hebben miljoenen jobs gecreëerd en helpen bij de creatie van honderdduizenden KMO’s over heel de wereld. We bieden een goed loon en goede voordelen en een veilige en moderne werkplek waarbij iedereen welkom is om eens te komen kijken in één van onze gebouwen.

“We blijven investeren in de landen en gemeenschappen waarin we actief zijn en we zijn er trots op dat we ‘s werelds grootste zakelijke afnemer van hernieuwbare energie zijn. Dat maakt deel uit van ons streven om in 2040 koolstofneutraal te zijn, waarbij er al miljarden zijn geïnvesteerd in het verminderen van verpakkingen, schone energie en elektrische voertuigen.” headtopics.com

