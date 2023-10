ALS-patiënte Kirsten (54) kan buiten het ziekenhuis nergens terecht, maar weigert op te geven: “Ik heb wetteli

jk recht op leven”Spontane staking bij De Lijn na nieuws over 280 jobs die moeten verhuizen: vrijdag ernstige hinder verwacht in hele provincie AntwerpenVerwarm je kamer 2 keer zo snel, zet je thermostaat 2 graden lager en bespaar tot wel 22% op je gasverbruik

Student vecht boete Antwerpse lage-emissiezone aan en krijgt gelijk van rechter: verkeersbord staat te laag

Lire la suite:

gva »

Luciano D’Onofrio: “Als ik Nederlands had gesproken, zat ik misschien nog altijd bij Antwerp”Meer dan tweeënhalf jaar heeft hij niet gesproken. Sinds zijn breuk met Antwerp FC. Nu met Antwerp en FC Porto op het allerhoogste clubniveau twee teams tegenover elkaar staan waarbij hij mee een basis heeft gelegd bij het uitgroeien tot een topclub, wil Luciano D’Onofrio (68) nog eens op de praatstoel plaatsnemen. Lire la suite ⮕

‘Als Inno verdwijnt, heb ik echt een probleem, ik koop zowat al mijn kleren hier’Het laatste Belgische warenhuis staat te koop. Doorgewinterde fans vrezen voor de toekomst van hun vaste waarde. ‘Inno is een stuk geschiedenis: als ze de naam veranderen, hoeft het voor mij niet meer.’ Lire la suite ⮕

Twee doden bij uitslaande brand, enige overlevende getuigt: “Ik voel me schuldig. Ik wou haar redden, maar ikIn de Molenstraat in Geraardsbergen zijn dinsdagavond bij een uitslaande brand twee dodelijke slachtoffers gevallen. Een 82-jarige vrouw en een man van rond de 30 jaar overleefden de brand niet. Een andere man kon uit het inferno ontkomen. Buurtbewoners werden geëvacueerd en de straat werd afgesloten door brandweer en politie. Lire la suite ⮕

Bogdan Vanden Berghe is lijsttrekker voor Groen Antwerpen in 2024: “Ik ga mij niet laten doen als ik word uitg“De huidige meerderheid heeft dan wel een populaire burgemeester en bedient rechts, maar de progressieve stemmer vindt zich er niet in terug en is teleurgesteld. De buik van De Wever ontkent dit misschien, maar dit gevoel is er wel degelijk bij de Antwerpenaar. Lire la suite ⮕

Ooit liet ze Vlaanderen huilen in ‘The broken circle breakdown’, nu is Nell Cattrysse de rebel in ‘wtFOCK’Vijf was ze, toen ze Vlaanderen in het hart trof als het zieke dochtertje uit ‘The broken circle breakdown’. Twaalf jaar en zes films later maakt Nell Cattrysse haar opwachting als de stoere Bobbie in het hyperpopulaire ‘wtFOCK’. “Als het kon, deed ik niks anders dan acteren. Lire la suite ⮕

Sander, eerste acteur in een rolstoel afgestudeerd aan het conservatorium: “Ik wil gezien worden”Met een beloftevol afstudeerproject en “niet al te veel obstakels” is Sander Deckx (29) als eerste acteur in een rolstoel ooit afgestudeerd aan een Vlaamse theateropleiding. Sander behaalde een diploma in de woordkunst aan het Koninklijk Conservatorium in Antwerpen. Lire la suite ⮕