“Als je fusie probeert door te duwen, dan weet je op voorhand wat uitslag van referendum wordt”

Liv (49): “Ik ben op m’n man afgestapt met het idee om onze relatie open te zetten, en hij vond het geen slecht idee”

Meer dan 24 uur na fatale schot nog steeds geen spoor naar man die advocate (58) doodde: “Er wordt met man en macht gezocht”Agnes (94) was lang gewend alles zelf te doen, nu zit ze in een woonzorgcentrum: “Het is hier toch speciaal”Leen Dendievel (39) is niet kinderloos, maar kindervrij: “Waarom blijven we vragen aan mensen waarom ze geen kind hebben?”

Auto breekt in tweeën na doodsmak tegen verlichtingspaal, bestuurder overleeft het als bij wonderBij een spectaculair ongeval ter hoogte van de Vierarmentunnel in Kraainem is in de nacht van zaterdag op zondag een voertuig in twee gebroken na een botsing tegen een verlichtingspaal. De bestuurder raakte gewond maar is niet in levensgevaar.

VS-autostaking: 'Akkoord bij Ford is het beste in 50 jaar', maar 'afwachten hoe het afloopt'Vakbondsleider Shawn Fain glunderde toen hij live via Facebook zijn leden en de wereld toesprak over het (voor)akkoord bij Ford. 'Al maanden stellen we

Mustafa Barghouti: 'Het echte doel van deze oorlog is een etnische zuivering van Gaza'Israël breidt zijn aanval op Gaza verder uit. Oud-vredesonderhandelaar Mustafa Barghouti roept Europa op om in te grijpen. 'Ik schrik van de onverschilligheid tegenover Palestijnse mensenlevens.'

Midden-Oostenexpert Didier Leroy: "Als Israëlisch grondoffensief veel burgerslachtoffers maakt, vergroot bij oDe Israëlisch-Palestijnse oorlog staat voor beslissende weken, waarschuwt Midden-Oostenexpert Didier Leroy (Koninklijke Militaire School). De manier waarop Israël het grondoffensief in de Gazastrook uitvoert, bepaalt of het conflict verder escaleert. Zeker ook in onze steden.

Proeven bij Délice, waar pretentieloos vakmanschap hoogtij viert: "Dit is het winnende lot uit de dessertenkaaGeen zin om te koken tijdens de werkweek? Restaurant Délice op de Waversesteenweg in Putte is open van maandag tot vrijdag. Wij gingen op een druilerige maandagavond proeven en keerden terug met wat extra brandstof om de week door te komen.