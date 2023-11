Allerheiligen wordt grijs en nat

De maxima klimmen niet hoger dan 9 graden in de hoge Ardennen en 13 of 14 graden in Vlaanderen. De zuiden- tot zuidwestenwind wordt matig tot vrij krachtig met windstoten tot 50 en later tijdens de avond 65 km/uur. Dat meldt het KMI.

Woensdagavond en aan het begin van de nacht wordt het tijdelijk droog met enkele korte opklaringen. In het tweede deel van de nacht wordt het betrokken en bereikt een nieuwe regenzone ons land vanaf Frankrijk. De minima liggen tussen 6 graden in de Ardennen en 9 of 10 graden in Vlaanderen. De wind draait tijdelijk naar het zuiden tot zuidoosten, met aan het einde van de nacht tot 90 km/uur.

Donderdag wordt het erg winderig. De regen verlaat ons land via het oosten, gevolgd door opklaringen vanaf Frankrijk. De opklaringen worden soms afgewisseld met bewolkte passages waaruit soms enkele buien vallen. Onder invloed van, die vooral Bretagne en het Kanaal zal treffen, draait de wind naar het zuiden tot zuidwesten. Hij waait krachtig tot zeer krachtig in het binnenland en zeer krachtig tot stormachtig langsheen de kustregio. headtopics.com

Kontich neemt op Allerheiligen deel aan ReveilOp de begraafplaats in Kontich aan de Duffelsesteenweg wordt op 1 november voor de eerste maal een Reveil-troostconcert georganiseerd. Het is een moment van samenzijn in muziek, herinneren, gedenken en troost vinden. Lire la suite ⮕

Frankrijk heeft Russische oligarch gearresteerdFranse onderzoekers hebben de Russische oligarch Alexei Kuzmichev aangehouden in verband met het witwassen van geld, belastingontduiking en het overtreden van internationale sancties. Dat bevestigt het gerecht in Parijs aan persbureau dpa. Lire la suite ⮕

Hoe Halloween ons veroverde: ‘Parallel met katholieke Allerzielen is niet toevallig’In nauwelijks twintig jaar tijd duwde het uit Amerika overgewaaide Halloween de katholieke traditie – Allerzielen en Allerheiligen – naar de achtergrond. Hoe kon dat zo snel gebeuren? En waarom leidde dat niet tot een cultuuroorlog? Lire la suite ⮕

Eerste editie van Reveil in DoelReveil zet elk jaar kracht bij aan Allerheiligen. Door middel van muziek, poëzie of andere kunstvormen worden op verschillende plaatsen in Vlaanderen activiteiten georganiseerd. Nu ook in Doel Lire la suite ⮕

Reveil zorgt voor warme gloed op kerkhof ZanddijkOp Allerheiligen, bij het vallen van de avond, brengt Reveil een warme gloed over het kerkhof van Zanddijk in Dessel. Serene verhalen, gelinkt aan mensen die er begraven liggen, worden afgewisseld met ingetogen muziek en gedichten. Lire la suite ⮕

Stormdepressie Ciarán waait over herfstvakantie: 'Donderdag rukwinden tot 100 km per uur verwacht'Donderdag reist stormdepressie “Ciarán” over West-Europa. Frankrijk en Engeland zetten zich schrap voor een zeer zware storm met windsnelheden tot 140 km/uur. Ook in België mogen we ons aan rukwinden verwachten, zegt weerman Bram Verbruggen. Lire la suite ⮕