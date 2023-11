Alleen gewonden en buitenlanders mogen aan bommenregen ontsnappen

Topdokter Ilse Degreef geeft tips om gezond te blijven: “Snoei nooit met twee. Die gevolgen zie ik vaak op de operatietafel”

Dit verandert op 1 november: hogere uitkeringen en pensioenen, geen papieren verkeersboetes voor wie eBox gebruikt en belangrijke vernieuwing op huurmarktCode geel door storm Ciarán: stad Antwerpen sluit parken en begraafplaatsen, markt in Boom afgelast

Beelden tonen hoe Israëlische tank het vuur opent op personenwagenOp sociale media hebben getuigen een video gedeeld waarop te zien is hoe een Israëlische tank het vuur opent op een personenvoertuig. De bestuurder van de wagen rijdt eerst richting Gaza City op de Salah-al-Din Road, maar bedenkt zich en voert een manoeuvre uit om de andere richting uit te gaan wanneer de tank een schot afvuurt. Lire la suite ⮕

In Dagestan laaien anti-Joodse gevoelens op, ‘maar niet alleen vanuit een antisemitisch sentiment’Antisemitische pogroms zijn geen bekende traditie in de Kaukasus, zegt mensenrechtenverdediger Almut Rochowanski. ‘Jonge bendes mobiliseren om macht te tonen, is dat wel.’ Lire la suite ⮕

BOEK. Daniel Cole - JackdawNa zijn Ragdoll-trilogie, waarin de ingenieuze moorden elkaar in een rotvaart opvolgden, is Daniel Cole terug met een nieuwe serie, waarvan het eerste deel de naam Jackdaw meekreeg. Opnieuw is er een wreedaardige killer in het spel, een van het soort dat graag alleen de hoofden van zijn slachtoffers achterlaat. Lire la suite ⮕

Op zoek naar moordenaar van advocate: ‘Hij leek een duivenmelker, maar met een pistool’De moordenaar van advocate Claudia Van Der Stichelen blijft spoorloos. Geen enkele getuige herkende hem, en zijn robotfoto brengt geen soelaas. Op verschillende plaatsen is er verhoogde waakzaamheid. Lire la suite ⮕