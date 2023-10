«Allah Akbar» : un aéroport pris d’assaut au Daguestan à l’annonce de l’arrivée d’un vol venant d’Israël

Selon les médias Izvestia et RT, ils ont fait irruption sur le toit de l’aéroport et sur le tarmac. Des vidéos diffusées sur Telegram montrent des dizaines d’hommes enfonçant des barrières, tentant de contrôler les voitures qui sortent de l’aéroport ou enfonçant des portes au sein du terminal. L’un des vidéos montre un homme posté sur une des ailes d’un avion de la compagnie russe Red Wings.

Les attaques visant les Juifs «feront le jeu de nos ennemis qui provoquent délibérément le monde dans le contexte du conflit israélo-palestinien», a-t-il affirmé dans une vidéo. «Ce qui se passe actuellement à Makhachkala est mauvais. Très très mauvais», a pour sa part commenté sur X (ex-Twitter) la patronne de la chaîne pro-Kremlin RT, Margarita Simonian.

