Alison maakte na dood van haar man Tom een winkel van hun restaurant: “Ik besef steeds meer hoe zijn dood me v

eranderd heeft”Tips voor een goede slaap, in elke levensfase: “Een vrouw heeft twee keer meer kans op het krijgen van slaapproblemen”eranderd heeft”‘Friends’-acteurs reageren voor het eerst op overlijden van Matthew Perry

Gezin wil ‘hartje in het zand’-selfie maken op het strand, maar onstuimige golf gooit roet in het eten Gehandicapte man moet zich over grond uit vliegtuig slepen, Air Canada excuseert zich voor mensonterende behandeling

Toby Alderweireld werd tijdens professioneel voetbaldebuut bedreigd door Ibrahimovic: “Ik maak je af”

Jacques Vermeire na kritiek op ‘De Vermeires’: “Ik zal zelf wel bepalen wanneer ik afgeschreven ben”Jacques Vermeire heeft bewogen tijden achter de rug. De 72-jarige comedian moest revalideren van een gebroken schouder, en zijn realityreeks ‘De Vermeires’ flopte genadeloos. Maar wakker ligt hij daar naar eigen zeggen niet van. “Zand erover, en we gaan weer verder”, klinkt het in Dag Allemaal. Lire la suite ⮕

Jacques Vermeire na kritiek op ‘De Vermeires’: “Ik zal zelf wel bepalen wanneer ik afgeschreven ben”Jacques Vermeire heeft bewogen tijden achter de rug. De 72-jarige comedian moest revalideren van een gebroken schouder, en zijn realityreeks ‘De Vermeires’ flopte genadeloos. Maar wakker ligt hij daar naar eigen zeggen niet van. “Zand erover, en we gaan weer verder”, klinkt het in Dag Allemaal. Lire la suite ⮕

Alison maakte na de dood van haar man Tom een winkel van hun restaurant: “Verdriet zie ik niet per se als ietsNovember, misschien nog meer dan anders de tijd om stil te staan bij wie er niet meer is. Bij wat de dood met ons doet. En of we daarvan kunnen leren? Billie spreekt met 5 vrouwen die op hun manier woorden voor het onzegbare zochten. Met muziek, kunst of een zaak. Zij maakten iets uit hun verlies en proberen zo uit tranen parels te puren. Lire la suite ⮕

“Er kwam iemand vlak voor mij staan. Hij zei: ‘Dat wat jij hebt met honden, dat heb ik ook.’ Ik?had de hele leGisteravond kwam er, vlak na een optreden, iemand vlak voor mij staan. Hij zei: “Dat wat jij hebt met honden, dat heb ik ook.” Ik wachtte tot er meer ging ­komen, maar dat was het. Ik?had de hele lezing geen woord over welke hond dan ook gesproken. Ik wachtte tot de man weer weg zou ­lopen. Lire la suite ⮕

Het laatste interview met Hans Tentije: ‘Ik wil dat je echt iets ziet’In januari 2018 ontving de Nederlandse dichter en schrijver Hans Tentije de Constantijn Huygensprijs voor zijn hele oeuvre. NRC sprak destijds met Tentije over zijn werk. ‘Je denkt wel eens dat je de baas bent als je aan het schrijven bent, maar dat is niet zo. Lire la suite ⮕

Van babymoord verdachte influencer vraagt mildere straf voor oplichting van tientallen mensen: “Ik heb dit nieDe Vilvoordse influencer Soraya S. heeft zich maandag op verzet verdedigd voor de correctionele rechtbank van Brussel voor de oplichting van tientallen mensen. Het parket vraagt de bevestiging van haar veroordeling tot 3 jaar cel, maar de verdediging pleit voor een mildere straf. Lire la suite ⮕