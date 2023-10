Alexander De Croo: « Nous ne sommes pas un parti de béni-oui-oui »

Le Premier ministre Alexander De Croo attribue les vives tensions au sein de son parti à la nécessité de revitaliser sa formation politique, qui connaît une forte baisse de popularité selon les récents sondages.

L’ancien ministre et ancien président de la Chambre Patrick Dewael a lui menacé de siéger comme indépendant jusqu’à la fin de la législature, tandis que Willem-Frederik Schiltz, chef de groupe au parlement flamand, a annoncé qu’il n’emmènerait pas les troupes libérales à Anvers lors du prochain scrutin.

a réagi M. De Croo. « Ces dernières semaines, nous avons désigné sept têtes de liste, et cinq d’entre elles sont nouvelles. Le renouvellement du parti est en route », a-t-il assuré. , et cela n’a pas commencé aujourd’hui. Le président Tom Ongena, (la secrétaire d’Etat) Alexia Bertrand, ce sont de nouvelles figures, comme le ministre de la Justice Paul Van Tigchelt. C’est quelqu’un qui est nouveau en politique mais qui est dans la réalité depuis des décennies et qui pourra prendre très vite les mesures nécessaires », fait encore valoir M. De Croo. headtopics.com

Interrogé sur les mauvais sondages qui s’accumulent pour l’Open-VLD et la manière envisagée pour inverser la vapeur, le Premier ministre se veut confiant. «et celle-ci se voit dans ce gouvernement. Nous avons encore beaucoup de pain sur la planche (…). J’ai parfois l’impression qu’on essaie de créer une réalité sur base de sondages, mais la seule réalité sera celle qui sortira des urnes le 9 juin. Et cette course n’est pas encore terminée ».

