Alexander Blockx: 'Je suis resté fort mentalement, l'une des clés de ma réussite'

'Je suis évidemment très heureux', a-t-il confié après sa victoire. 'Cette fois, j'ai réussi à gagner cette finale. La semaine avait été corsée, mais j'avais encore suffisamment d'énergie. Je suis bien entré dans la partie, forgeant un break d'avance, mais mon adversaire a sorti des coups incroyables pour me priver du gain du premier set. Je suis resté fort mentalement.

' Il s'agissait de la troisième finale de Blockx dans un tournoi ITF cette année. Le protégé de Philippe Cassiers avait perdu au M15 de Sharm El Sheikh, en Égypte, début mars, et au M25 de Falun en Suède fin septembre contre Tibo Colson. 'Ce n'est pas le titre qui est le plus important, mais les étapes que je dois franchir dans mon jeu', a-t-il poursuivi.

