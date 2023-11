Alerte jaune pour des pluies intenses en Belgique

On pensait être tranquille, cela ne sera pas le cas. Après le passage de la tempête Ciaran, et les vents qui l’accompagnaient, voilà que l’Institut royal météorologique (IRM) doit à nouveau sortir l’alerte jaune. Cette fois, ce sera pour des pluies qui s’annoncent intenses.Concrètement, ce samedi, une zone de pluie transitera à travers le pays. Elle sera suivie d’averses qui localement pourront être intenses et accompagnées de rafales, voire d’un coup de tonnerre

. Principalement en province de Luxembourg, des cumuls de précipitations sont prévus avec des quantités qui pourront dépasser les 25l/m² entre samedi 12h et dimanche 12h.C’est pourquoi, de ce samedi 4 novembre 2023 à 10 heures du matin et jusqu’au dimanche 5 novembre 2023 à 17 heures, un avertissement jaune à la pluie a été émis par l’IRM.Le numéro 1722 activéLe numéro 1722 pour les interventions de pompiers non-urgentes a été activé après cette alerte de l’Institut royal météorologique.Le 1722 a pour but d’éviter que les numéros d’urgence soient submergés par des appels pour des interventions qui peuvent attendre. En cas de dommages causés par une tempête ou de dégâts des eaux pour lesquels une assistance des pompiers est requise, il faut donc composer ce numéro. Si une vie est en danger, c’est le 112 qu’il faut joindre.Le SPF recommande également le recours au guichet électronique 172

:

