Al zeker 48 doden na doortocht orkaan Otis in Mexico

Otis ging in de nacht op woensdag als een orkaan van categorie 5 aan land. Dat ging gepaard met aanhoudende windsnelheden van bijna 270 kilometer per uur en windstoten tot 330 kilometer per uur. De orkaan had zich in slechts een paar uur tijd gevormd voor de westkust van Mexico. Over land verloor hij aan kracht alvorens uiteindelijk op te lossen.

Meer dan 270.000 woningen raakten beschadigd. Met name de badplaats Acapulco kreeg het hard te verduren. Volgens de regering is 80 procent van alle hotels in de toeristische regio beschadigd.

Al 43 doden in Mexico na orkaan OtisIn Mexico zijn nu al zeker 43 doden gevallen na de doortocht van de krachtige orkaan Otis. Dat zegt de gouverneur van de deelstaat Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, zondag. Lire la suite ⮕

Dodental in Mexico na orkaan Otis stijgt naar 48Na de doortocht van orkaan Otis is het dodental in Mexico al opgelopen tot 48. Dat blijkt uit een nieuwe balans van de Mexicaanse regering. Daarnaast worden nog 6 mensen vermist. Lire la suite ⮕

Dodentol na doortocht van orkaan Otis in Acapulco stijgt naar 39In Mexico zijn nu al zeker 39 doden gevallen na de doortocht van de krachtige orkaan Otis in Acapulco. Tien mensen worden nog vermist. Dat heeft de Mexicaanse overheid zaterdag laten weten. Een eerdere balans maakte melding van 27 dodelijke slachtoffers en vier vermisten. Lire la suite ⮕

Mexique: 43 morts et 36 disparus après l'ouragan Otis, selon un nouveau bilanL'ouragan Otis qui a dévasté le port touristique d'Acapulco dans le sud-ouest du Mexique a fait 43 morts et 36 personnes sont portées disparues, selon un nouveau bilan fourni dimanche par les autorités. Lire la suite ⮕

Mexique : 48 morts et 6 disparus après l’ouragan Otis, l’aide se déploie lentementL’ouragan Otis qui a dévasté la côte Pacifique au Mexique, et en particulier la célèbre station balnéaire... Lire la suite ⮕