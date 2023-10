Al minstens 45 doden na mijnramp in Kazachstan

Zondag om 15 uur Belgische tijd zochten de hulpverleners nog steeds naar de laatste vermiste mijnwerker. Het is onwaarschijnlijk dat die de ramp overleefde.

De ramp voltrok zich in de mijn van Kostenko, nabij Karaganda in het centrum van Kazachstan. Op het ogenblik van de feiten waren er volgens uitbater ArcelorMittal 252 mijnwerkers in de mijn aanwezig, van wie er 206 boven konden worden gehaald.

Bovenop jouw abonnement op Gazet van Antwerpen heb je gratis toegang tot alle plusartikels op de sites en apps van 4 andere topkranten.Terwijl je dit leest, gaan onze journalisten verder voor het nieuws van dichtbij. Ze graven dieper in de actualiteit uit jouw buurt én tonen de impact van wereldgebeurtenissen op jouw leven.Terwijl je dit leest, gaan onze journalisten verder voor het nieuws van dichtbij. headtopics.com

Collega’s en vrienden “met verstomming geslagen” na moord op advocate Claudia (58): “Ze vocht als een leeuwin voor haar cliënten”Man die Claudia Van Der Stichelen doodschoot nog voortvluchtig: parket gaat uit van link met dossier van advocate

Linda Mertens na haar ‘return’ met Regi op podium van uitzinnig Sportpaleis: “De mensen zijn zo lief, dat heeft mij zo hard geraakt”

Minstens 21 doden bij brand in Kazachse mijnBij een brand in een mijn van staalbedrijf ArcelorMittal in het centrum van Kazachstan zijn mensen gestorven. Tientallen anderen zijn zaterdagochtend nog vermist. Het is niet het eerste dodelijke incident in een Kazachse mijn van het staalbedrijf. Lire la suite ⮕

Dodentol mijnramp Kazachstan opgelopen tot 42Bij een brand in een mijn van staalbedrijf ArcelorMittal in het centrum van Kazachstan zijn zaterdag zeker 42 mensen gestorven. Er worden nog vier personen vermist. Het is niet het eerste dodelijke incident in een Kazachse mijn van het staalbedrijf. Lire la suite ⮕

Al minstens 21 doden door brand in mijn van ArcelorMittal in Kazachstan, 23 mijnwerkers nog in de mijnBij de brand in een mijn van ArcelorMittal in Kazachstan zijn al minstens 21 mijnwerkers om het leven gekomen. Drieëntwintig anderen bevinden zich nog in de mijn. Dat blijkt uit een update van de staalreus. Lire la suite ⮕

VS-autostaking: ‘Akkoord bij Ford is het beste in 50 jaar’, maar ‘afwachten hoe het afloopt’Vakbondsleider Shawn Fain glunderde toen hij live via Facebook zijn leden en de wereld toesprak over het (voor)akkoord bij Ford. 'Al maanden stellen we Lire la suite ⮕

Het Linda-effect: derde show voor Milk Inc. in het Sportpaleis na stormloop op ticketsMilk Inc. en Linda Mertens zijn helemaal terug van weggeweest. Na de triomfantelijke comeback van de zangeres staan Regi en Linda in november 2024 opnieuw in het Sportpaleis. De ticketverkoop zondagochtend gaat zo hard dat meteen een derde concert werd toegevoegd. Lire la suite ⮕

Kazakhstan : au moins 32 morts dans une mine d'ArcelorMittal, le gouvernement nationalise la filiale localeAu moins 32 mineurs sont morts et 14 sont toujours recherchés samedi après l'accident dans une mine opérée par... Lire la suite ⮕