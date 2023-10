Al 43 doden in Mexico na orkaan Otis

Otis ging woensdag kort na middernacht plaatselijke tijd als een orkaan van categorie 5 aan land. Dat ging gepaard met windsnelheden van bijna 270 kilometer per uur. De orkaan had zich in slechts een paar uur tijd gevormd voor de kust van de Stille Oceaan van Mexico. Over land verloor hij aan kracht alvorens uiteindelijk op te lossen.

Al 43 doden in Mexico na orkaan OtisIn Mexico zijn nu al zeker 43 doden gevallen na de doortocht van de krachtige orkaan Otis. Dat zegt de gouverneur van de deelstaat Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, zondag. Lire la suite ⮕

Dodentol na doortocht van orkaan Otis in Acapulco stijgt naar 39In Mexico zijn nu al zeker 39 doden gevallen na de doortocht van de krachtige orkaan Otis in Acapulco. Tien mensen worden nog vermist. Dat heeft de Mexicaanse overheid zaterdag laten weten. Een eerdere balans maakte melding van 27 dodelijke slachtoffers en vier vermisten. Lire la suite ⮕

Mexique: 43 morts et 36 disparus après l'ouragan Otis, selon un nouveau bilanL'ouragan Otis qui a dévasté le port touristique d'Acapulco dans le sud-ouest du Mexique a fait 43 morts et 36 personnes sont portées disparues, selon un nouveau bilan fourni dimanche par les autorités. Lire la suite ⮕

