Al 30 tips over de brutale moord op advocate (58) in Sint-Lievens-Houtem

De federale gerechtelijke politie is nog altijd met man en macht op zoek naar de onbekende man die zaterdagmiddag advocate Claudia Van Der Stichelen doodschoot. De vrouw werd voor haar huis in Sint-Lievens-Houtem doodgeschoten. Haar zoon, die haar ter hulp wilde schieten, raakte zwaargewond.Daar zijn ondertussen al meer dan 30 tips op gekomen, zo zegt de federale politie. Ook van mensen die zeggen dat ze vermoeden te weten wie de man op de robotfoto is.

"Spoorloos na moord op klaarlichte dag: politie en parket verspreiden robotfoto van man die advocate Claudia Van Der Stichelen doodschoot" Alle tips blijven welkom. Ook van mensen die de dader na de moord nog opgemerkt zouden hebben in de buurt van de misdaad.

Bij Vooruit sluiten ze de rangen: “Hoe erg ook, slachtoffer zijn van grensoverschrijdend gedrag betekent niet levenslange werkgarantie”Krachtige herfststorm Ciarán op komst, en die zal felle rukwinden en veel regen veroorzakenStrandjutter vindt peperdure trouwring, koppel reist 2.500 kilometer om het sieraad op te halen: “Ik moest je wel komen bedanken”Liever wél of geen bedrijfswagen?Strandjutter vindt peperdure trouwring, koppel reist 2. headtopics.com

