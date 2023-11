Ajax moet na gestaakt duel tegen Feyenoord tribune sluiten tegen Vitesse

De onafhankelijke aanklager betaald voetbal in Nederland bepaalde woensdag dat de vijf vakken van de zogenaamde F-Side (125 tot en met 129) dan leeg moeten blijven als straf voor de gebeurtenissen tijdens de ontmoeting tussen Ajax en Feyenoord in september. Ajax moet daarnaast ook een boete van 25.000 euro betalen, zo meldde de Nederlandse voetbalbond (KNVB) woensdag.

Voor aanvang van de wedstrijd tegen Feyenoord op 24 september werd vuurwerk afgestoken. Daarna gooiden supporters van de F-Side fakkels op het veld, eerst in de 44e minuut en daarna nog eens in de 52e minuut. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük staakte het duel eerst tijdelijk en daarna definitief. Ajax en Feyenoord speelden het restant drie dagen later in een lege Johan Cruijff ArenA uit. Feyenoord won met 0-4.

