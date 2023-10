Ahold Delhaize koopt supermarktketen in Roemenië

Ahold Delhaize is al in Roemenië actief met 969 winkels van de keten Mega Image, die net als Delhaize een leeuw in zijn logo heeft. Voor de fusie met Ahold had Delhaize het bedrijf begin jaren 2000 overgenomen. De vestigingen bevinden zich vooral in steden.

Profi telt 1.654 winkels in Roemenië en is volgens de groep complementair met Mega Image. Ahold Delhaize verwacht dan ook 'aanzienlijke omzetgroei en synergieën' uit de overname te halen. Als de mededingingsautoriteiten het licht op groen zetten, denkt Ahold Delhaize de deal rond te krijgen in de loop van volgend jaar.

Ahold Delhaize acquiert un leader roumain de la distributionLe groupe Ahold Delhaize va reprendre le distributeur roumain Profi Room Food au fonds d'investissement MidEuropa, si les autorités de régulation le lui autorisent, annonce-t-il lundi dans un communiqué. L'entreprise roumaine est l'un des principaux distributeurs dans le pays, où elle dispose de 1.654 magasins. Lire la suite ⮕

