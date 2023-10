Agressions antisémites: le renseignement allemand très préoccupé

Depuis l'attaque sanglante du Hamas du 7 octobre ayant fait plus de 1.400 morts en Israël, principalement des civils massacrés par balles ou brûlés vifs, environ 1.800 délits antisémites ont été recensés en Allemagne, a déclaré au magazine Spiegel Thomas Haldenwang. 'Je crains que nous ayons affaire à cette nouvelle vague d'antisémitisme pendant encore longtemps', a ajouté le responsable.

Il a cité l'exemple de maisons de personnes juives ayant été 'véritablement marquées' d'étoiles de David. 'Il faut nous préparer à ce que des Juifs puissent être visés par des actes de violence', a-t-il encore dit.

