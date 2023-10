Agbor et Gandelman titulaires à Gand face à Breidablik, Orban sur le banc

Cinq changements sont intervenus par rapport à l'équipe a perdu dimanche au Cercle Bruges (2-0). Davy Roef remplace devant le but Paul Nardi victime d'une commotion cérébrale. Agbor est aligné en défense, Gandelman et Malick Fofana dans l'entre-jeu et en attaque Tarik Tissoudali est chargé de redonner des couleurs.

Julien De Sart, Hyun-seok Hong, Andrew Hjulsager et Gift Orban sont renvoyés sur le banc. La Gantoise et Zorya Lugansk partagent la 1re place du groupe B avec 4 points devant le Maccabi Tel Aviv (3). Breidablik est 4e avec aucun point. Le match Maccabi Tel Aviv-Zorya Lugansk a été reporté au 25 novembre en raison du conflit israélo-palestinien.

Deux matches de suspension confirmés pour le Gantois Omri Gandelman
Le Comité disciplinaire pour le football professionnel a confirmé la proposition de deux matches de suspension formulée par le Parquet à l'encontre d'Omri Gandelman. Le milieu de terrain de La Gantoise avait été exclu pour un tackle trop appuyé au cours de la rencontre perdue par Gand en déplacement au Cercle de Bruges (2-0), dimanche.

