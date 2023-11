Afro-Belgen hebben slechtste ervaringen met politie van alle Afro-Europeanen

Voormalige Okan-leerlingen staan nu zelf voor de klas: ‘Als ex-Okan heb je het gevoel dat je nog meer moet betekenen voor je leerlingen’‘Hitlersnor’ voor Duitse politicus: met opvallende reclame wil de krant ‘Bild’ laten zien dat ze ook kritisch is voor uiterst rechtsVoormalige Okan-leerlingen staan nu zelf voor de klas: ‘Als ex-Okan heb je het gevoel dat je nog meer moet betekenen voor je...

Voormalige Okan-leerlingen staan nu zelf voor de klas: ‘Als ex-Okan heb je het gevoel dat je nog meer moet betekenen voor je leerlingen’Wanneer op de dag ben jij het productiefst?Een huis kopen: met twee of alleen?

Wat een stunt van de Red Flames: Belgen winnen van Europees en vicewereldkampioen EngelandWat een Nations League-campagne voor de Red Flames. De Belgen stuntten tegen Europees en vicewereldkampioen Engeland en pakten dankzij een 3-2-zege de volle buit. Na de thuiszege tegen Nederland is dit al de tweede stunt van de Red Flames in deze Nations League. Lire la suite ⮕

Wat een stunt van de Red Flames: Belgen winnen van Europees en vicewereldkampioen EngelandWat een Nations League-campagne voor de Red Flames. De Belgen stuntten tegen Europees en vicewereldkampioen Engeland en pakten dankzij een 3-2-zege de volle buit. Na de thuiszege tegen Nederland is dit al de tweede stunt van de Red Flames in deze Nations League. Lire la suite ⮕

Meloni geeft Oekraïne-moeheid toe in neptelefoon met Russische komiekenDe Italiaanse premier Giorgia Meloni dacht dat ze de voorzitter van de Commissie van de Afrikaanse Unie aan de lijn had op 18 september. In werkelijkheid ging het om twee Russische komieken, van wie één zich voordeed als een Afrikaanse leider. Lire la suite ⮕

Opmerkelijke wending in rechtszaak over zeldzaam Afrikaans masker: Gabonese overheid eist het plots opOpmerkelijke wending in de rechtszaak tegen een Franse kunsthandelaar, die het Afrikaanse masker dat hij van een bejaard echtpaar gekocht had met enorme winst wilde doorverkopen. Plots duikt de Gabonese overheid op, die het masker opeist. Lire la suite ⮕

Opmerkelijke wending in rechtszaak over zeldzaam Afrikaans masker: Gabonese overheid eist het plots opOpmerkelijke wending in de rechtszaak tegen een Franse kunsthandelaar, die het Afrikaanse masker dat hij van een bejaard echtpaar gekocht had met enorme winst wilde doorverkopen. Plots duikt de Gabonese overheid op, die het masker opeist. Lire la suite ⮕

Exorcisme in Vlaanderen: elke maand zijn er nog aanvragen van ‘bezetenen’De Wereldvereniging van Exorcisten heeft met de Tsjechische priester/kerkjurist Karel Orlita een nieuwe voorzitter gekozen. 203 exorcisten en 100 assistenten namen deel aan het congres in Italië. Of er Belgen bij waren is niet bekend. Lire la suite ⮕