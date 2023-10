Aflopende landbouwvergunningen leggen tijdbom onder stikstofoverleg

gekoppeld aan de verlenging van de vergunningen voor landbouwers die na Nieuwjaar aflopen. Coalitiepartners CD&V en Open VLD zien dat anders. De Boerenbond is ronduit tegen de koppeling.

varkensbedrijf in het West-Vlaamse Izegem. De vergunning van zijn bedrijf loopt volgend jaar af. Bij gebrek aan een volwaardigheeft Decaigny voorlopig geen idee of die vergunning verlengd kan worden. ‘We zitten nochtans volop in een omschakelingsproject richting de korte keten. Nu weten we niet welke richting we uit moeten.’

Naar schatting bevinden enkele honderden bedrijven zich in dezelfde situatie als Klein Gistelgoed. Volgens Decaigny, en bij uitbreiding ook de Boerenbond, is er nood aan een decretale verlenging van de vergunningen voor de ondernemers wier vergunning in 2024 afloopt. ‘Je zal op dit moment maar een landbouwer of uitbater van een groot industrieel bedrijf zijn’, zegt Lode Ceyssens, topman van de Boerenbond. headtopics.com

Maar de situatie vandaag is dezelfde als die in juni: er is geen stikstofdecreet. Een recent kritisch advies van de Raad van State over een voorstel van stikstofdecreet – ingediend door meerderheidspartijen N-VA en Open VLD – sloeg in als een bom. Daarop vormde de meerderheid een bijzonder stikstofoverleg met vertegenwoordigers van het parlement en de ministeriële kabinetten.(N-VA) reageert men geprikkeld op de oproep van de Boerenbond.

Volgens bronnen bij regeringspartijen CD&V en Open VLD is van een strikte koppeling geen sprake. Een meerderheidsbron zwaait met een passage uit het politiek akkoord waarin staat dat ‘als het stikstofdecreet nog niet goedgekeurd raakt voor eind 2023, de decretale verlenging van aflopende vergunningen tijdelijk verlengd zal worden.’ headtopics.com

Lire la suite:

Knack »

