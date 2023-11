Afgelopen oktobermaand was iets warmer en natter dan normaal

Met een gemiddelde temperatuur van 13,6 graden Celsius was de voorbije oktobermaand iets warmer dan het gemiddelde van 11,3 graden Celsius voor de huidige referentieperiode (1991-2020). Oktober 2023 valt daarmee net buiten de top vijf van de warmste oktobermaanden in die periode.

Ondanks een zeer droge start, werd oktober ook iets natter dan gemiddeld. Uiteindelijk viel er de voorbije maand 87,2 mm, terwijl er normaal gezien 67,8 mm neerslag valt. Met 87,2 mm bleef oktober 2023 ook nog een heel eind verwijderd van het record van 1998. Toen viel er 128,7 mm.

In oktober viel ook de eerste keer sneeuw in ons land, meer bepaald op 15 oktober in de Hoge Venen. “Er bleef echter nog niets op de grond liggen”, aldus het KMI. Oktober kende verder een erg zonnige start – de eerste tien dagen waren de tweede zonnigste decade binnen de huidige referentieperiode – maar uiteindelijk kwam de totale zonneschijnduur erg dicht bij de normale waarde. Zo was er de voorbije maand in Ukkel 106 uur en 29 minuten zon, terwijl dat normaal 112 uur en 38 minuten is. headtopics.com

KMI waarschuwt voor stevige wind donderdag: code geel afgekondigdStormdepressie Ciarán zorgt donderdag voor een stevige zuidelijke en later zuidwestelijke wind. Er wordt een windkracht van 6 à 7 Beaufort in het binnenland en van 9 tot 10 Beaufort aan zee verwacht, meldt het KMI. Lire la suite ⮕

