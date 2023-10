Affaire du baiser forcer: Luis Rubiales écope d’une suspension de trois ans par la FIFA

Sous le coup d’une enquête dans l’affaire du baiser forcé, Luis Rubiales a été suspendu pour une durée de trois ans par la fédération internationale de football (FIFA).pour une durée de trois ans après avoir constaté qu’il avait agi enA l’issue de la finale de la Coupe du monde remportée par l’Espagne le 20 août, Rubialeslors de la cérémonie de remise du trophée.

L’ancien homme fort du football espagnol avait également été inculpé par le Parquet de Madrid le 9 septembreRubiales a démissionné de son poste de président de la RFEF le 11 septembre. Il a été entendu le 15 septembre par la justice espagnole qui lui a. « M.Rubiales a été informé de la décision du Comité disciplinaire de la FIFA aujourd’hui (lundi, ndlr.).

Scandale du baiser forcé : Luis Rubiales écope d'une lourde suspension par la FIFA

Fifa schorst Luis Rubiales voor drie jaar
Het disciplinair comité van de Wereldvoetbalbond (Fifa) heeft Luis Rubiales, de voormalige voorzitter van de Spaanse Voetbalfederatie (Rfef), een schorsing opgelegd van drie jaar. Reden is het kusincident tijdens de ceremonie waarbij de Spaanse vrouwen de wereldtitel vierden.

Voormalige voorzitter Spaanse voetbalbond Luis Rubiales na kusincident voor drie jaar geschorst
Luis Rubiales, de voormalig bondsvoorzitter van Spanje, is voor drie jaar geschorst door de FIFA. Naar aanleiding van het kusincident met Jennifer Hermoso is Rubiales nu geschorst. Dat maakte de FIFA maandag bekend.

