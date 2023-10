Advocate doodgeschoten, dader nog altijd spoorloos

Vandaag om 17:01Deze transportfuncties worden het meest gevraagd5 tips om het beste openingsbod voor je droomwoning te maken

Parket verspreidt robotfoto van man die advocate Claudia Van Der Stichelen (58) doodschootHet parket van Oost-Vlaanderen heeft zondagavond een robotfoto verspreid van de vermoedelijke dader van de moord op advocate Claudia Van Der Stichelen (58) in Sint-Lievens-Houtem. Lire la suite ⮕

Coupe du monde de cyclocross : Lars van der Haar et Fem van Empel triomphent à MaasmechelenPas de deuxième succès pour Thibau Nys ! Celui qui avait décidé de ne pas participer au Superprestige à Ruddevoorde... Lire la suite ⮕

PORTRET. Doodgeschoten advocate Claudia Van Der Stichelen (58): “Ze vocht als een leeuwin voor haar cliënten”“Een gedreven advocate, die altijd tot het uiterste ging voor haar cliënten.” Het is een zin die telkens weer terugkomt als het gaat over de betreurde advocate Claudia Van Der Stichelen (58), die zaterdagmiddag door een onbekende man werd doodgeschoten. Lire la suite ⮕

Advocate doodgeschoten voor kantoor, dader op de vluchtAan het advocatenkantoor Flamee - Van Der Stichelen in Sint-Lievens-Houtem zijn zaterdagmiddag advocate Claudia Van Der Stichelen en haar zoon neergeschoten. De vrouw overleefde het niet. Lire la suite ⮕

Evi Hanssen: “De sterfdag van mijn moeder was een van de mooiste dagen uit mijn leven”Dat we te veel belang hechten aan belachelijke details. Dat het leven toch zo mooi is. En die natuur! Ja, het overlijden van een naaste zet de dingen scherp. Dat ervaarde ook Evi Hanssen, door in de rouw te gaan staan na het overlijden van haar moeder. Het leverde een boek op – Traag naar de hemel – en heel wat inzichten. Lire la suite ⮕

