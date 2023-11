Advocaat van Michael Schumacher legt uit waarom er weinig info over zijn medische toestand wordt vrijgegeven

VIDEO. Belgische dj Charlotte De Witte duikt plots op in Ferrari-renstal tijdens GP van Mexico: “On the right track”

Max Verstappen evenaart zegeaantal Alain Prost met overwinning in GP van Mexico, die voor ploegmaat Pérez slechts één rondje duurt Max Verstappen kan dit weekend aantal zeges van viervoudig wereldkampioen Alain Prost evenaren: “Max heeft geen zwakke punten meer, hij is heel speciaal”VIDEO.

Advocaat van Michael Schumacher legt uit waarom er weinig info over zijn medische toestand wordt vrijgegevenSinds zijn ski-ongeval in 2013 is er nog maar weinig informatie over de gezondheidstoestand van Michael Schumacher naar buiten gekomen en zijn advocaat legt in een gesprek met het Duitse ‘LTO’ uit waarom. Lire la suite ⮕

Minstens twintig nieuwe ‘klimaatbommen’ in gebruik genomen sinds 2020Momenteel zijn in de wereld 425 ‘klimaatbommen’, dat zijn gas-, steenkool- of olievoorraden die elk de uitstoot van minstens één miljard ton CO2 veroorzaken, geïdentificeerd in activiteit of in projectstatus. Lire la suite ⮕

Minstens twintig nieuwe ‘klimaatbommen’ in gebruik genomen sinds 2020Momenteel zijn in de wereld 425 ‘klimaatbommen’, dat zijn gas-, steenkool- of olievoorraden die elk de uitstoot van minstens één miljard ton CO2 veroorzaken, geïdentificeerd in activiteit of in projectstatus. Lire la suite ⮕

Inflatie op laagste peil sinds januari 2022, groei trekt onverwacht aanDe inflatie in België is opnieuw fors gedaald, van 2,39 procent in september tot 0,36 procent in oktober. De spilindex is wel overschreden. De economische groei in België is dan weer aan het aantrekken. Lire la suite ⮕

Michael Schumacher : dix ans plus tard, sa famille reste dans le silence et ne communiquera pas un élémentDix ans après le grave accident de ski de la légende de Formule 1, l’avocat de la famille Schumacher a enfin révélé pourquoi aucun rapport sur sa santé n’a été publié jusqu’alors. Lire la suite ⮕

Leven in een verwoeste stadAvdiivka, een voorstad van Donetsk, is al sinds 2015 een speelbal in het conflict tussen Rusland en Oekraïne. Sinds een tweetal weken beheerst de stad opnieuw het nieuws van het Oekraïense front, omdat Rusland haar probeert te heroveren. Lire la suite ⮕