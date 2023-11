Advocaat van Michael Schumacher legt uit waarom er weinig info over zijn medische toestand wordt vrijgegeven

Na zijn ongeval in december 2013 werd de zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 in een kunstmatige coma gebracht, waar hij aan het einde van januari 2024 geleidelijk werd uitgehaald. In mei van datzelfde jaar kon Schumacher zijn revalidatie thuis voortzetten en sindsdien zijn de updates over zijn gezondheidstoestand erg schaars.

Net zoals hij zijn gezin altijd afgeschermd heeft van de media doen zij nu hetzelfde voor hem. Felix Damm is al lange tijd de persadvocaat van Schumacher en hij heeft nu gesproken over de vragen die de familie kreeg over de informatie die ze vrijgeeft.

“Maar daar zou het niet bij gebleven zijn en er zouden constant bijgewerkte rapporten moeten zijn, want media zouden zo’n rapport steeds weer kunnen oppakken en vragen: ‘En hoe ziet het er nu uit’, één, twee, of drie maanden of jaren na het bericht.” headtopics.com

“Ik was verbaasd over hoeveel de media berichten ook al is er geen betrouwbare informatie. Hoeveel je veronderstelde verhalen aan elkaar kunt breien van nul informatie. Het ging zo ver dat men gewoon een door kunstmatige intelligentie gegenereerd interview verzon en het op de voorpagina plaatste.”

