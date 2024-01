Advocaat reageert op commotie rond keppeltje in rechtbank

Advocaat Hans Rieder heeft voor het eerst uitgebreid gereageerd op de commotie rond het keppeltje dat hij in de rechtbank droeg tijdens het proces tegen zijn cliënt Dries Van Langenhove. “Het ene heeft niks te maken met het andere.”“Ik ben vrij om te doen wat ik wil en als ik dat vandaag doe, doe ik dat heel bewust en heel gemotiveerd.” Dat was het enige dat advocaat Hans Rieder dinsdag kwijt wou toen hem gevraagd werd naar het keppeltje op zijn hoofd.

Het zijn praktiserende joden die dat hoofddeksel dragen, maar Rieder is zelf niet joods. Bovendien verdedigt hij Dries Van Langenhove in een proces waar hij terecht staat voor onder meer negationisme, waardoor hij stevige kritiek kreeg.Commentaar | Weigeren te pleiten op proces tegen Schild & Vrienden is de arrogantie ten top “Ik wil vooral komen uitleggen dat het ene met het andere niks te maken heeft”, zei Rieder in de studio vanop VRT Canva





