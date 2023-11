ADVIES GEVRAAGD. “Wat als ik geen schulden wil erven?”

Buren geschokt door moordpoging van jonge vrouw (31) op partner (35): “Het waren jonge mensen met twee zoontjes van 10 of 12 jaar”‘Friends’-acteurs reageren voor het eerst op overlijden van Matthew Perry

De mooiste dag voor Erik Van Looy, seksuele spanning en een emotioneel afscheid: dit was aflevering 9 van ‘De Slimste mens ter wereld’

:

GVA: Exorcisme in Vlaanderen: elke maand zijn er nog aanvragen van ‘bezetenen’De Wereldvereniging van Exorcisten heeft met de Tsjechische priester/kerkjurist Karel Orlita een nieuwe voorzitter gekozen. 203 exorcisten en 100 assistenten namen deel aan het congres in Italië. Of er Belgen bij waren is niet bekend.

La source: gva | Lire la suite »

GVA: Massale cokevangsten in Antwerpen maken drugsbendes nerveus, maar: “Elke afgehakte kop groeit er dubbel weer aIn de haven van Antwerpen onderscheppen politie en douane de ene drugslading na de andere. Dat de drugsmaffia momenteel pijn lijdt, is zeker. “Maar om de bendes op de lange termijn te ontwrichten, is meer nodig.”

La source: gva | Lire la suite »

GVA: Dit zijn de grootste Halloweenfans van het land, en dat mag wat kostenDit zijn de grootste Halloweenfans van het land. Ze zijn zo gepassioneerd dat zelfs de bedragen die ze voor dit griezelfeest uitgeven u waarschijnlijk doen opschrikken. “Ik heb speciaal een huis gekocht om tot horrorhuis om te toveren.”

La source: gva | Lire la suite »

DESTANDAARD: Breakdancen onder de bommen in Gaza: ‘Even wat hoop en geluk geven’Op de speelplaats van een VN-schooltje in hartje Gaza verzamelen zich honderden kinderen. Ze roepen enthousiast wanneer de Camp Breakerz Crew opduikt en aan hun workshop breakdancen begint. De school fungeert sinds de start van de bombardementen ook als vluchtelingenkamp voor honderden families.

La source: destandaard | Lire la suite »

DESTANDAARD: Wat maakt een spookhuis zo eng?Wat maakt spookhuizen zo akelig? Het komt allemaal neer op primaire, diep ingewortelde over­levingsinstincten. Dat, en een ‘schieven architect’. Jeroen Struys

La source: destandaard | Lire la suite »

GVA: Wat een stunt van de Red Flames: Belgen winnen van Europees en vicewereldkampioen EngelandWat een Nations League-campagne voor de Red Flames. De Belgen stuntten tegen Europees en vicewereldkampioen Engeland en pakten dankzij een 3-2-zege de volle buit. Na de thuiszege tegen Nederland is dit al de tweede stunt van de Red Flames in deze Nations League.

La source: gva | Lire la suite »