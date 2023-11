Adaptation des allocations sociales et des salaires dans la fonction publique au coût de la vie

Les allocations sociales et les salaires dans la fonction publique seraient adaptés au coût de la vie, de 2 %, respectivement en avril et mai, puis octobre et novembre 2024. Le taux d’inflation annuel devrait s’élever à 4,1 % en 2023 et à 4 % en 2024, contre 9,59 % en 2022 et 2,44 % en 2021.