Actiris : désormais un bilan de compétence en néerlandais et en informatique pour les demandeurs d'emploi

Depuis début septembre, les demandeurs d’emploi bruxellois doivent passer ce qu’on appelle un 'bilan de compétences'.

Il s’agit pour Actiris de vérifier leur niveau en informatiques et en néerlandais, mais aussi vérifier si les compétences qu’ils annoncent dans ces domaines correspondent bien à la réalité. Pour l’instant, ce sont des jeunes, récemment inscrits chez Actiris comme demandeurs d’emploi qui passent ces bilans. Mais à terme le but est de les généraliser à l’ensemble des 90.000 chômeurs bruxellois. Ecoutez le reportage d’Olivier Boulenc.

RTBFinfo »

