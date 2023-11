Acteur Tyler Christopher (50) van ‘Days of our lives’ overleden

Christopher’s “General Hospital” co-ster Maurice Bernard deelde dinsdag ook een eerbetoon aan de acteur, waarin hij schreef: “Tyler was een echt getalenteerd individu dat het scherm verlichtte in elke scène die hij speelde en genoot van het brengen van vreugde aan zijn trouwe fans door zijn acteerwerk. Tyler was een lieve ziel en een geweldige vriend voor iedereen die hem kende”.

Christopher was het best bekend voor zijn rol in het populaire personage Nikolas Cassadine in de langlopende soap “General Hospital.” Hij speelde de rol van Cassadine op verschillende momenten tussen 1996 en 2016 en verdiende een Daytime Emmy voor zijn prestaties. Hij vertrok uiteindelijk zelf uit de reeks in 2017. Tussen 2018 en 2019 vertolkte hij de rol van Stefan DiMera in de NBC soap “Days of Our Lives”, een rol waarvoor hij ook een Daytime Emmy nominatie kreeg.

De laatste jaren waren moeilijker voor de acteur. Na een zware val onderging hij een craniotomie, een operatie waarbij een stuk van de schedel tijdelijk wordt verwijderd. Hij werd nadien tot 2021 onder voogdij van zijn zus geplaatst. In mei van dit jaar werd hij gearresteerd op de luchthaven Hollywood-Burbank op verdenking van openbare dronkenschap.beëindigde het koppel hun huwelijk in 2021. Hij was eerder, van 2002 tot 2004, getrouwd met actrice Eva Longoria.

Bovenop jouw abonnement op het Nieuwsblad heb je gratis toegang tot alle plusartikels op de sites en apps van 4 andere topkranten.Terwijl je dit leest, zijn onze journalisten druk in de weer om jou het snelste nieuws, de meest aangrijpende verhalen en het beste regio- en sportnieuws te brengen.Terwijl je dit leest, zijn onze journalisten druk in de weer om jou het snelste nieuws, de meest aangrijpende verhalen en het beste regio- en sportnieuws te brengen.

:

NİEUWSBLAD_BE: Dochter Lenny Kravitz verloofd met acteur Channing TatumRocker Lenny Kravitz krijgt er een schoonzoon bij. Dochter Zoë Kravitz (34) gaat opnieuw trouwen, deze keer met Hollywoodster Channing Tatum (42).

La source: Nieuwsblad_be | Lire la suite »

GVA: Eerbetoon van Belfort van Brugge aan overleden ‘Friends’-acteur Matthew Perry gaat wereld rondDe klokken van het Brugse Belfort speelden gisteren I’ll be there for you van The Rembrandts, de titelsong van Friends. Het eerbetoon aan de overleden acteur Matthew Perry - die tien seizoen in de huid van Chandler Bing kroop - werd gefilmd door een Amerikaanse toeriste en intussen al meer dan een miljoen keer bekeken op Tiktok.

La source: gva | Lire la suite »

SUDİNFO_BE: Eka Darville, star de Netflix, en deuil: son fils de 10 ans est décédé d’un cancer du cerveauC’est la maman de l’acteur australien qui a annoncé la triste nouvelle.

La source: sudinfo_be | Lire la suite »

NİEUWSBLAD_BE: Ook in nerdland is hij Superman: hoe acteur Henry Cavill na afwijzing voor James Bond uitgroeide tot grote HolAls kind noemden ze hem ‘dikke Cavill’. Vandaag is hij de ‘king of the nerds’. Na rollen als Superman en Geralt van Rivia hijst Henry Cavill (40) zich nu in het harnas van Highlander – opnieuw een fantasyhit. Hoe de geflopte 007 dankzij zijn hobby alsnog een Hollywood-carrière opbouwde.

La source: Nieuwsblad_be | Lire la suite »

GVA: Ook in nerdland is hij Superman: hoe acteur Henry Cavill na afwijzing voor James Bond uitgroeide tot grote HolAls kind noemden ze hem ‘dikke Cavill’. Vandaag is hij de ‘king of the nerds’. Na rollen als Superman en Geralt van Rivia hijst Henry Cavill (40) zich nu in het harnas van Highlander – opnieuw een fantasyhit. Hoe de geflopte 007 dankzij zijn hobby alsnog een Hollywood-carrière opbouwde.

La source: gva | Lire la suite »

NİEUWSBLAD_BE: Ex-assistent klaagt Robert De Niro aan voor 11 miljoen, maar acteur ontkent alles: “Ik heb haar juist behandelIn de rechtbank van New York moest Robert De Niro (80) verschijnen na klachten van een ex-assistent. De vrouw beschuldigt de acteur van genderdiscriminatie, verbaal geweld, ongewenste aanrakingen en intimidatie. Maar De Niro (80) ontkent.

La source: Nieuwsblad_be | Lire la suite »