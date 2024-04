Acht passagiers achtergelaten op eiland na te laat komen

Acht passagiers van de Norwegian Dawn waren na een tussenstop op een eiland in de Golf van Guinee niet meer welkom aan boord omdat ze te laat waren. De passagiers probeerden daarna met man en macht terug aan boord te raken.Acht passagiers van het cruiseschip Norwegian Dawn werden door hun kapitein achtergelaten op het eiland Sao Tomé, ongeveer 250 kilometer van de kust van Gabon, waar ze een tussenstop maakten voor een rondleiding.

De passagiers moesten om drie uur ’s namiddags terug op het schip zijn, maar waren te laat. De lokale kustwacht van het eiland voerde de passagiers in een motorbootje naar het schip, maar de kapitein weigerde hen aan boord te laten. Het schip van de groep Norwegian Cruise Lines arriveerde in Sao Tomé woensdagmorgen. Het was op 20 maart vertrokken vanuit Kaapstad voor een drieweekse cruise, die op 10 april eindigt in Barcelon

