Accident tragique à Pipaix : une personne décède après avoir été happée par un train

Un dramatique accident s’est produit ce lundi en toute fin d’après-midi du côté de la rue Marcel Cuvelier à Pipaix, dans l’entité de Leuze-en-Hainaut. Une personne a malheureusement perdu la vie après avoir été happée par un train.

RTL SPORT: Un enfant dans un état grave après un accident dans un château gonflable à Saint-NicolasUn enfant de six ans a été grièvement blessé, dimanche à Saint-Nicolas, en chutant d'un château gonflable au festival Jungle Jump Days, a indiqué le parquet de Flandre orientale, confirmant une information de Het Laatste Nieuws. Selon le journal, l'enfant est tombé d'une hauteur de trois mètres, dans des circonstances encore floues.

SUDİNFO_BE: Un salarié d’Enedis mobilisé après la tempête Ciaran est décédé en Bretagne dans un accidentUn salarié d’Enedis «mobilisé dans le cadre de la Force d’intervention rapide de l’électricité (FIRE) à Pont-Aven en Bretagne à la suite du passage de la tempête Ciaran» est décédé dans un accident, a annoncé dimanche l’entreprise.

SUDİNFO_BE: Accident mortel à Crehen : le conducteur perd le contrôle de son véhiculeIl était 5h20 ce dimanche matin lorsque les pompiers de la zone de secours Hesbaye ont été sollicités pour un accident rue de Wasseiges au niveau du numéro 37 à Crehen (Hannut), avec une seule voiture en cause. On ignore pourquoi le conducteur, seul à bord, a perdu le contrôle de son véhicule. « Les conditions météorologiques n’étaient pas bonnes, avec de la pluie et des flaques d’eau, mais l’éclairage public fonctionnait », décrit la police Hesbaye-Ouest. Sur place, une désincarcération a été nécessaire mais les secours n’ont malheureusement rien pu faire pour sauver le conducteur, qui était déjà décédé.

