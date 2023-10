Accident spectaculaire à la chaussée de Bruxelles, à Lodelinsart : une camionnette s’encastre dans la vitrine

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Une nouvelle enseigne gourmande vient d’ouvrir à la ville haute de Charleroi : rencontre avec Emidio qui lance un nouveau concept«Ça a été une immense fierté»: très émue, Alix Battard a fait ses adieux au RTL Info 13h sur RTL-TVI (vidéo)

Mauvaise surprise pour Peggy et Grégory : leur maison était en bois, pas en briques… « on n’invite presque plus personne, j’ai beau faire le ménage, on ne peut pas masquer l’odeur »«Ça, je n’aime pas»: saisi par Jill Vandermeulen, Olivier Schoonejans tombe et finit à terre dans «Le grand frisson d’Halloween» (vidéo)« Je venais de recevoir ma pension, j’avais mon loyer à payer et je me suis retrouvée sans rien » :... headtopics.com

Sans permis, ni assurance, Ethan essaie de se soustraire à un contrôle de police à Chapelle-lez-Herlaimont : une peine de travail lui est accordée « Je venais de recevoir ma pension, j’avais mon loyer à payer et je me suis retrouvée sans rien » : Sébastien a dépouillé sa propre grand-mère à Morlanwelz

Lire la suite:

sudinfo_be »

Attentat à Bruxelles : une enquête pré-disciplinaire interne en cours au parquet de BruxellesLe ministère public en a fait l’annonce ce mercredi soir, précisant ne « rien » vouloir communiquer de plus compte tenu du caractère confidentiel que revêtent ces procédures disciplinaires. Lire la suite ⮕

La Fédération Wallonie-Bruxelles valide 5.300 nouvelles places scolaires en Wallonie et à BruxellesLe gouvernement de la Fédération a validé jeudi le résultat d’un appel à projets qui permettra de créer plus de 5.300 nouvelles places scolaires en Wallonie et à Bruxelles, et éliminer ainsi les zones en tension démographique pour les écoles. Lire la suite ⮕

Les syndicats dénoncent des licenciements « à la chaîne » aux CHU Brugmann et St-Pierre de BruxellesLes syndicats dénoncent une « ambiance de travail délétère » au sein du service des ressources humaines et des « licenciements à la chaîne ». Lire la suite ⮕

'Music City Hall' propose 18 concerts gratuits à l’Hôtel de ville de BruxellesLa 6e édition de 'Music City Hall' se déroulera le 12 novembre prochain à l’hôtel de ville de Bruxelles, a annoncé... Lire la suite ⮕

'Music City Hall' propose 18 concerts gratuits à l'Hôtel de ville de BruxellesLa 6e édition de 'Music City Hall' se déroulera le 12 novembre prochain à l'hôtel de ville de Bruxelles, a annoncé le cabinet de l'échevine bruxelloise de la Culture et des Grands Événements. Le public aura l'occasion d'assister à 18 concerts gratuits, donnés dans les différentes salles du bâtiment, de 14h00 à 20h00. Lire la suite ⮕

Attentat de Bruxelles : l’Association des mosquées de Schaerbeek condamne fermement les actes terroristesL’association des 15 mosquées de la commune de Schaerbeek a condamné 'avec force l’acte terroriste' commis il y a dix... Lire la suite ⮕