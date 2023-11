Accident mortel à Crehen : le conducteur perd le contrôle de son véhicule

06-11-23

Il était 5h20 ce dimanche matin lorsque les pompiers de la zone de secours Hesbaye ont été sollicités pour un accident rue de Wasseiges au niveau du numéro 37 à Crehen (Hannut), avec une seule voiture en cause. On ignore pourquoi le conducteur, seul à bord, a perdu le contrôle de son véhicule. « Les conditions météorologiques n’étaient pas bonnes, avec de la pluie et des flaques d’eau, mais l’éclairage public fonctionnait », décrit la police Hesbaye-Ouest. Sur place, une désincarcération a été nécessaire mais les secours n’ont malheureusement rien pu faire pour sauver le conducteur, qui était déjà décédé.