Accident de voiture à Jumet

L’accident est survenu lors de la nuit de vendredi à samedi, vers 1 heure du matin. Un jeune conducteur sortait de la chaussée de Bruxelles et venait de monter dans la rue Puissant, à Jumet, lorsqu’il a dévié de sa trajectoire.C’est ainsi qu’il est allé percuter violemment une voiture en stationnement, au point de la projeter plusieurs mètres plus loin. Les pompiers de Jumet ont été appelés sur place, et sont arrivés avec le matériel de balisage et de désincarcération.

Le jeune homme, seul à bord de sa Skoda, avait pu quitter l’habitacle par ses propres moyens.La police locale de Charleroi a procédé aux constatations : plusieurs équipes étaient sur place, renforcées par le GSA. Un attroupement s’était en effet formé aux abords de cet accident, mais sans aucune violence particulière. Le dépanneur SD a été requis pour enlever le véhicule accidenté

