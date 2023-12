Accident de ski de Michael Schumacher

29 décembre 2013, cela devait être un jour comme les autres, une journée de ski identique aux précédentes pour Michael Schumacher et sa famille sur les pistes de la station française de Méribel. Mais en fin de matinée, la vie du septuple champion du monde bascule en une fraction de seconde. Un banal accident pour l’Allemand qui skiait en compagnie de son fils Mick (14 ans) et d’un groupe d’amis. Il 'coupe' via un endroit non balisé pour passer d’une piste à l’autre.

La neige fraîchement tombée recouvre les rochers. Il chute et heurte violemment l’un d’entre eux. Le casque est brisé en deux. Malgré la protection, Schumacher se trouve dans un état critique. D’abord hospitalisé à Moûtiers, une petite ville au cœur du massif alpin, il est ensuite transféré au CHU de Grenoble où il arrive à 13h30. Il souffre d’un traumatisme crânien sévère. Le monde du sport moteur retient son souffle. L’Allemagne est sous le choc et les messages de soutien affluen





