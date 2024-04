Accident de bus touristique à Bruxelles : une personne toujours en danger de mort

Une personne grièvement blessée à la suite de l’accident de bus touristique survenu dimanche après-midi à Bruxelles est toujours en danger de mort, a indiqué mardi le parquet de Bruxelles. Une deuxième personne se trouve encore à l’hôpital, mais ses jours ne sont plus en danger. La cause exacte de l’accident reste encore à déterminer. La plupart des victimes souffrent de blessures légères, mais trois d’entre elles se trouvaient dans un état plus critique.

« L’une d’entre elles se trouve actuellement aux soins intensifs, en danger de mort », a expliqué la porte-parole du parquet de Bruxelles, Yasmina Vanoverschelde. « Le deuxième blessé grave est toujours à l’hôpital, mais ses jours ne sont plus en danger. Le troisième a pu rentrer chez lui ».« Les circonstances exactes des faits sont encore inconnues », a poursuivi la porte-parole. « Un expert a été désigné par le parquet et s’est rendu sur les lieux de l’accident pour en déterminer la caus

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



sudinfo_be / 🏆 1. in BE

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Un grave accident provoque d’importantes perturbations sur le ring intérieur de BruxellesUn accident est survenu mardi matin sur le ring intérieur de Bruxelles, à proximité de Wezembeek-Oppem, occasionnant des...

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »

Ville de Bruxelles: une motion pour empêcher l'achat de produits issus des coloniesLe Conseil communal de la Ville de Bruxelles a adopté lundi soir à l'unanimité une motion visant à empêcher l'achat via la procédure de marché public de produits provenant des colonies israéliennes. Le MR et la N-VA se sont abstenus.

La source: RTL sport - 🏆 10. / 63 Lire la suite »

Une manifestation pro-kurde dégénère à BruxellesUne manifestation pro-kurde, organisée lundi sur la place du Luxembourg à Bruxelles, a donné lieu à des échauffourées avec la police.

La source: LeVif - 🏆 6. / 67 Lire la suite »

Coup d’envoi de Planet Happiness à Bruxelles : devenez astronaute le temps d’une expositionL’exposition immersive autour de l’espace démarre ce mardi 26 mars à Plein Publiek et propose de découvrir cet univers fascinant qui nous dépasse, mais dont on fait partie.

La source: sudinfo_be - 🏆 1. / 74 Lire la suite »

Les agriculteurs de retour à Bruxelles pour une nouvelle mobilisationIl s'agira de la troisième manifestation d'agriculteurs en colère dans la capitale depuis le début de l'année, après celles du 1er février et

La source: LeVif - 🏆 6. / 67 Lire la suite »

Une nouvelle mobilisation des agriculteurs prévue le 26 mars à BruxellesUne nouvelle mobilisation des agriculteurs est prévue le mardi 26 mars prochain à Bruxelles, a-t-on appris auprès de la Fugea et de la Coordination européenne Via Campesina.

La source: rtlinfo - 🏆 8. / 63 Lire la suite »